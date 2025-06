Enem 2025: prazo para pagamento da inscrição é prorrogado

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) prorrogou o prazo para pagamento da taxa de inscrição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025. Agora, os candidatos têm até o dia 27 de junho para quitar o valor e garantir participação na prova.



A taxa segue no valor de R$ 85, com possibilidade de pagamento por boleto, Pix, cartão de crédito ou débito em conta corrente ou poupança, dependendo da instituição bancária. Quem optar pelo Pix pode usar o QR Code que aparece no boleto, gerado na Página do Participante.



Estudantes da rede pública que estão concluindo o ensino médio têm isenção automática e, portanto, não recebem boleto no sistema. A mesma regra vale para os beneficiários do programa Pé-de-Meia, que também estão dispensados do pagamento. Além disso, quem faz parte do programa e comparecer aos dois dias de prova recebe uma parcela extra de R$ 200.



As provas do Enem estão marcadas para os dias 9 e 16 de novembro. Nos municípios paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, as provas foram remarcadas para 30 de novembro e 7 de dezembro por causa da realização da Conferência do Clima (COP30), que ocorrerá na capital do Pará no período da aplicação regular.



O Enem 2025 volta a oferecer certificação para conclusão do ensino médio ou declaração de proficiência em áreas específicas, voltada para quem tem 18 anos ou mais. Nesse caso, é preciso solicitar a opção no momento da inscrição. Para conseguir a certificação, o participante precisa atingir, no mínimo, 450 pontos em cada área de conhecimento e 500 na redação.



O exame também assegura atendimento especializado para candidatos com deficiência, gestantes, lactantes ou condições específicas, como dislexia e diabetes. Itens de apoio, como lupa, máquina de escrever em braile ou luminária, são permitidos, desde que vistoriados pela organização no dia da prova.



O resultado final será divulgado no dia 16 de janeiro de 2026.



Cronograma do Enem 2025:

- Pagamento da taxa: até 27 de junho



- Nome social e atendimento especializado: pedidos até 13 de junho, com resultado em 20 de junho e prazo para recurso de 23 a 27 de junho



- Provas regulares: 9 e 16 de novembro



- Provas em Belém, Ananindeua e Marituba (PA): 30 de novembro e 7 de dezembro



- Reaplicação: 16 e 17 de dezembro



- Resultado: 16 de janeiro de 2026