Preso por abuso e tráfico sexual, rapper R. Kelly tem overdose e é hospitalizado

R. Kelly sofreu uma overdose na prisão e foi hospitalizado. O rapper cumpre pena por extorsão, abuso sexual infantil e tráfico sexual. Segundo o depoimento do advogado do músico, Beau Brindley, ao The Guardian, funcionários da penitenciária onde ele está preso deram medicamentos em excesso para seu cliente propositalmente na quinta-feira, 12, enquanto ele estava em confinamento solitário.

"Kelly tentou se levantar, mas caiu no chão. Ele rastejou até a porta da cela e perdeu a consciência", disse. Ainda segundo a equipe do rapper, a overdose poderia ter sido fatal. Ele também diz que, apesar dos médicos terem encontrado coágulos de sangue nos pulmões do rapper, Kelly foi transferido de volta à solitária antes do tratamento.

Brindley afirmou que as autoridades estão deixando o rapper exposto a um risco de morte e pediu que o regime de seu cliente fosse alterado, temporariamente, para prisão domiciliar.

A promotoria federal se posicionou contra o pedido: "Kelly é um abusador de crianças prolífico. Ele não se desculpa por isso. Kelly nunca assumiu a responsabilidade por seus anos de abuso sexual de crianças e provavelmente nunca o fará ... A moção de Kelly ridiculariza os danos sofridos pelas vítimas dele".