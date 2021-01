Promoção: notebooks da VAIO estão com descontos de até R$ 890

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



25/01/2021 | 10:48



A VAIO anunciou uma promoção para quem pretende começar o ano com um novo notebook. Até 12 de fevereiro, 10 modelos de laptops podem ser adquiridos no site da marca com descontos que variam de R$ 330 a R$ 890. E mais: o consumidor pode adicionar à compra um fone de ouvido Anker Soundbuds Sport NB10 com Bluetooth por apenas R$ 50, cerca de 25% do seu valor original.

Entre os notebooks em promoção está o VAIO FE14, que tem processador Intel Core i5 ou Intel Core i7 de 10ª geração, tela de 14 polegadas Full HD e antirreflexiva, bordas finas, memória RAM de até 12GB, e tecnologia antiderramamento de líquido. O produto está disponível nas cores chumbo escuro e branco, tem descontos de até R$ 890, dependendo da configuração escolhida, e preço promocional a partir de R$ 4.529.

Já o VAIO FE15 pode ser adquirido com até R$ 790 de desconto e tem cinco configurações diferentes para o usuário escolher. Estão disponíveis modelos com processadores Intel Core i5 ou Intel Core i7 de 10ª geração, memória RAM de até 12GB, teclado numérico e opção retroiluminada, e armazenamento de até 1TB. Na promoção, os preços começam em R$ 4.529.

Na hora de fechar as compras, os consumidores têm ainda a opção de um desconto adicional de 10% em todos os modelos se pagarem via PIX, ou de 5% se optarem pelo boleto. Com isso, o notebook VAIO FE14 Core i5 10ª Geração Windows 10 Home SSD, por exemplo, que originalmente custaria R$ 4.999, pode sair por R$ 4.076 se pago com PIX, e por R$ 4.302,55, com pagamento via boleto.

Todas as ofertas têm entrega grátis por Sedex, além de outras facilidades, como pagamento com dois cartões e parcelamento em até 10 vezes. Vale lembrar ainda que, ao adquirir um notebook VAIO no site oficial, os compradores ganham seis meses de aulas na EF English Live, incluindo o módulo Business English.