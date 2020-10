Nasa vai transmitir pouso de OSIRIS-REx no asteroide Bennu, saiba como assistir

Marcella Blass

Do 33Giga



20/10/2020 | 08:48



Nesta terça-feira (20), a Nasa (agência espacial norte-americana) vai transmitir ao vivo o pouso da sonda OSIRIS-REx na superfície do asteroide Bennu. A live deve começar às 18h, enquanto o pouso está previsto para acontecer por volta das 19h (horário de Brasilia).

Em uma manobra chamada de “Touch-And-Go” (“tocar e partir”, em tradução livre), o objetivo do pouso no asteroide é coletar materiais rochosos, que serão trazidos para a Terra e se tornarão material de estudos. De acordo com a Nasa, a expectativa é que as amostrar coletadas do Bennu ajudarão os cientistas a entender mais a respeito da formação e evolução do Sistema Solar e dos compostos que levaram ao desenvolvimento da vida na Terra.

De acordo com a agência espacial, OSIRIS-REx tem o tamanho aproximado de uma van de 15 passageiros. Já Bennu tem altura similar ao Empire State Building,um arranha-céu de 102 andares que fica em Nova York (EUA). Outra curiosidade a seu respeito é que ele tem uma chance de 1 em 2,7 mil de se chocar com a Terra nos próximos 150 anos – sendo o asteroide com maior probabilidade entre os conhecidos.

Para marcar esse momento importante na história, a Nasa vai transmitir o pouso da Osiris-REx em Bennu via site oficial, perfil no Twitter e canal no YouTube.