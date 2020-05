Enquetes do LinkedIn: novo recurso de pesquisas acompanha feedback em tempo real

Da Redação, com assessoria

Para que os usuários possam solicitar feedbacks de forma rápida, fácil e virtual, o LinkedIn anunciou nesta semana o novo recurso de enquetes. A ferramenta possibilita fazer uma pesquisa em menos de 30 segundos. Basta iniciar uma publicação e clicar na opção “Crie uma enquete”, no menu de seleção. Em seguida, o usuário deve digitar a pergunta, inserir no mínimo duas e no máximo quatro opções de resposta, e selecionar a duração – de 24 horas a duas semanas.

A enquete pode ser visualizada pelas conexões e pelos seguidores, e o link da publicação pode ser enviado a grupos específicos dos quais o usuário faz parte ou para outros integrantes da rede.

É possível acompanhar os feedbacks em tempo real, monitorando o volume de votos, os resultados para cada opção de resposta e o tempo restante até o encerramento da enquete. Para garantir a privacidade dos participantes, somente o criador da pesquisa pode ver quem votou e qual foi a resposta escolhida.

Após o término da votação, o criador da enquete pode obter todas as informações na mesma publicação: a opção vencedora, a porcentagem para cada resposta e a contagem total de votos.

O recurso já está disponível para páginas de usuários e de empresas. Com ele é possível realizar estudos informais junto à rede e, após o fim da pesquisa, ainda é possível enviar mensagem para as conexões, aprofundando alguns aspectos e enriquecendo ainda mais o levantamento.

