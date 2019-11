Veja iniciativas que mostram a Inteligência Artificial na prática

Da Redação



27/11/2019 | 13:18

O termo Inteligência Artificial não é mais algo tão distante: Alexa, Siri, Bixby, Google Assistant e Cortana são alguns dos maiores exemplos de IA. E a tendência é crescer.

Uma pesquisa do banco Morgan Stanley indica que, na área de TI, os gastos com Inteligência Artificial crescerão bastante em 2018: 48% dos CIOs (Chief Information Officer) estão implantando ou testando sistemas de IA e Machine Learning este ano, contra 33% no ano passado.

Recentemente, até mesmo setores mais conservadores, como bancos, estão se apoderando do discurso, trazendo uma aproximação e provocação sobre IA.

Por isso, o 33Giga e a Wavy, especializada em bots e mensageria, separaram algumas plataformas de IA que já estão presentes no dia a dia das pessoas e podem ser usadas. Confira.

Estudar para concursos

A EduQC é uma metodologia de estudo autodidata com foco em concursos públicos e OAB. Ela possui uma inteligência artificial que visa identificar as maiores dificuldades dos candidatos e indicar quais são os pontos que ele deve se atentar e estudar mais.

Campanhas de marketing humanizado

A Social Miner é uma empresa de tecnologia que ajuda e-commerces a aumentar as vendas. Ela desenvolveu uma metodologia exclusiva baseada na inteligência artificial, o People Marketing. Esse formato tem o objetivo de mapear e analisar o comportamento do consumidor, a fim de criar uma comunicação personalizada e assertiva.

Crédito pessoal

A Rebel e uma plataforma online de empréstimo pessoal. Ela utiliza inteligência artificial no processo de validação de crédito e cálculo de taxas aplicadas. A metodologia da empresa conta com mais de 2 mil variáveis para avaliação do perfil dos clientes, com o intuito de oferecer uma proposta adequada ao que a pessoa precisa e pode pagar, ampliando, assim, o acesso ao crédito.

Encontrar um emprego

A Revelo é uma plataforma de recrutamento digital que, diferentemente dos sites de empregos, não são os profissionais que têm que se candidatar às vagas. Eles passam por um processo seletivo na plataforma. Os aprovados ficam disponíveis em um marketplace online para as empresas assinantes. A plataforma consegue medir a atividade das empresas e ensinar para o seu sistema de seleção quais habilidades estão em alta no mercado. Com isso, permite automaticamente buscar e incluir mais desses candidatos no sistema e a solução já “prevê” essa necessidade e disponibiliza candidatos com esse perfil.

