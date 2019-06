Pacote oferece viagem para a Antártida com o navegador Amyr Klink

Redação



24/06/2019 | 15:18

A operadora de turismo Interpoint vai promover uma viagem para a Antártida no final deste ano. Organizada pela Quark Expeditions, ela será realizada entre 3 e 13 de novembro e contará com a presença do navegador Amyr Klink, que estará a bordo da nova embarcação da empresa, o World Explorer.

Pacote de viagem para a Antártida

Durante a viagem, que vai partir e retornar ao porto de Ushuaia, no sul da Argentina, o navegador compartilhará com os viajantes toda a sua experiência e detalhes de suas aventuras pela região, que foram eternizadas nas páginas dos seus livros.

Além de viajar com um dos mais famosos navegadores do Brasil, os aventureiros que adquirirem o pacote poderão ainda participar de palestras com especialistas, andar em botes zodiacs, passear de caiaque nas gélidas águas do Oceano Antártico e apreciar o lar de incríveis espécies marinhas, como os inúmeros pinguins-imperador e focas-elefantes.

O programa custa a partir de US$ 11.050 por pessoa em cabine dupla e inclui dois dias de hospedagem em Ushuaia e 9 dias a bordo do World Explorer, com pensão completa, traslados, expedições acompanhadas, palestras a bordo com autoridades no assunto e locação de equipamentos adequados.

Continente de gelo

Na galeria, confira algumas imagens da Antártida.