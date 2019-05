Apps de delivery: 6 dicas para não gastar mais do que pode

Da Redação, com assessoria



28/05/2019 | 08:18

Os aplicativos de delivery ficam cada vez mais populares. De acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), o número de pedidos via aplicativo gira em torno de R$ 1 bilhão a cada mês. O número, que em média é um aumento de 12%, faz com que o setor no Brasil movimente em torno de R$11 bilhões a cada 12 meses.

Por conta desse aumento na demanda, é preciso ficar atento para não extrapolar no número de pedidos e extrapolar o orçamento. Reinaldo Domingos, presidente da DSOP Educação Financeira, destaca alguns cuidados e benefícios a serem tomados pelos consumidores:

A Conta pode ser cara

Tome cuidado com o uso desordenado desses aplicativos, pois existem os custos de entrega, o que eleva em boa parte o valor do produto. Pode não parecer muito em um primeiro momento, mas se somar duas entregas por dia, onde são cobrados R$8,00, se terá gasto R$16,00, ou seja R$480,00 por mês. Geralmente as pessoas não fazem essa conta e só percebem quando chega a conta.

Preguiça ou comodidade

As pessoas estão confundindo preguiça e comodidade. Existem casos de pessoas que vão pedir um simples remédio de dor de cabeça na farmácia vizinha e por estar com dor de cabeça e cansada pede por delivery, resultado, a entrega fica mais cara que o produto. Caminhar um pouco faz bem a saúde e nesse caso também ao bolso.

Aproveite oportunidades, mas…

Esses aplicativos constantemente oferecem boas oportunidades e promoções. Elas valem a pena, desde que você realmente necessite desse produto. Caso contrário, será apenas um gasto extra. Portanto fique atento nas promoções, mas veja se são realmente interessantes para a sua necessidade no momento.

Caminho para pesquisas

Um lado legal desses aplicativos é a possibilidade de realizar pesquisas de preços e a janela de produtos novos que se abrem. Assim, utilize para essa finalidade e compare para economizar.

Cuidado com sua internet

Se você tem limite no uso de dados da sua internet, fazer muitas pesquisas pode fazer com que eles acabem rapidamente, tendo que aumentar esse plano e gastar ainda mais.

Acompanhe os gastos

É preciso que se tenha um controle de tudo que se gasta com essa ferramenta, pois ela será cobrada no cartão, caso utilize essa forma de pagamento. São muitos os casos em que pessoas se espantam com a fatura e perguntam onde gastaram, mas daí já é tarde demais.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga