Dia do Orgulho Geek: PlayStation 4 e Atari estão entre os produtos mais procurados

27/05/2019 | 12:48

Celebrado no último sábado (25), o Dia do Orgulho Geek celebra o direito do público mais velho de gostar de quadrinhos, filmes, games, tecnologia e outros assuntos relacionados à cultura pop.

A data, que passou a ser reconhecida desde 2006, foi escolhida para comemorar a estreia do primeiro filme da série Star Wars, o Episódio IV: Uma Nova Esperança, em 25 de maio de 1977. Porém, divide o mesmo dia com outros “feriados” geeks: o Dia da Toalha, homenagem à Douglas Adams, escritor de O Guia do Mochileiro das Galáxias, e o Glorioso 25 de Maio da série Discworld, em homenagem ao seu escritor Terry Pratchett.

O comparador de preços Buscapé aproveitou o momento para descobrir o que esse público mais procura. Confira!

Consoles

1) Sony PS4 PlayStation 4 Slim (500 GB)

2) Microsoft Xbox One S (.1024 GB)

3) Sony PS4 PlayStation 4 Slim (1.024 GB)

4) Sony PS4 PlayStation 4 Pro (1.024 GB)

5) Nintendo Switch

6) Microsoft Xbox One X (.1024 GB)

7) Nintendo Super Nintendo Classic Edition

8) Microsoft Xbox One S (500 GB)

9) Microsoft Xbox One (500 GB)

10) Atari Flashback 8

Games

1) Marvel Spider-Man – PlayStation 4

2) God of War – PlayStation 4

3) FIFA 19 – PlayStation 4

4) PES 2019 – PlayStation 4

5) Days Gone – PlayStation 4

6) FIFA 19 – Xbox One

7) Grand Theft Auto V – PlayStation 4

8) Red Dead Redemption 2 – PlayStation 4

9) Mortal Kombat 11 (Limited Edition) – PlayStation 4

10) Gran Turismo Sport – PlayStation 4

