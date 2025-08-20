CSKA Moscou oficializa contratação de João Victor, ex-Corinthians e Vasco

O Vasco confirmou, na tarde de terça-feira (19), a saída do zagueiro João Victor para o CSKA Moscou, da Rússia. O defensor de 27 anos realizou exames médicos, assinou contrato válido por quatro temporadas e foi anunciado oficialmente pela nova equipe nas redes sociais nesta quarta-feira (20).

A negociação foi concluída por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 28,5 milhões), valor considerado satisfatório pela diretoria vascaína. O Cruz-Maltino ainda manteve 25% dos direitos econômicos do jogador, visando lucro em uma venda futura.

Revelado pelo Corinthians, João Victor chegou ao Vasco no início de 2024, após ser adquirido junto ao Benfica, de Portugal, por 7 milhões de euros. Pelo clube carioca, disputou 75 partidas e marcou três gols. Apesar de ter sido peça importante na permanência da equipe na Série A, sua relação com a torcida foi marcada por cobranças intensas e episódios de hostilidade, fator que pesou na decisão pela transferência.

LEIA TAMBÉM:

Vasco anuncia Andrés Gómez como reforço para o ataque: 'Clube com torcedores leais'



Segundo fontes ligadas ao atleta, a proposta do CSKA foi vista como uma oportunidade de recomeço. O empresário Paulo Pitombeira conduziu as tratativas entre os dois clubes.

Embora o presidente Pedrinho e o técnico Fernando Diniz fossem favoráveis à permanência do zagueiro, a diretoria entendeu que a saída representava uma solução vantajosa para todas as partes – financeiramente para o Vasco e profissionalmente para o jogador, que terá um novo desafio no futebol europeu.