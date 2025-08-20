Takahashi e Calderano brilham e seguem vivos no Europe Smash

São Caetano segue vivo no Europe Smash de tênis de mesa, na Suécia, com Hugo Calderano e Bruna Takahashi. Ambos os atletas brilharam, nesta quarta-feira (20), nas chaves individuais e conquistaram a classificação às oitavas de final.

Pela chave feminina, Bruna Takahashi, atual número 19 do ranking mundial, surpreendeu a favorita japonesa Miwa Harimoto, sexta da lista e saiu vitoriosa em uma partida longa, por 3 sets a 2 (15/13, 3/11, 7/11, 11/7 e 11/7). Agora, nas oitavas, a mesatenista de São Caetano encara a chinesa Chen Yi (10ª), às 7h35 desta quinta-feira (21).

Já Calderano, após perder o primeiro set por 13 a 11 contra o chinês Wen Ruibo, usou todo seu repertório para buscar a virada e vencer a partida por 3 sets a 1, com parciais de 11/5, 13/11 e 12/10. O último set contou com uma remontada do brasileiro, que recuperou cinco game points e saiu como vencedor.

Agora, o atleta que treina na região se prepara para as oitavas de final, quando enfrenta o sul-coreano On Junsung, nesta quinta-feira (21), às 9h55.

Juntos, porém, os brasileiros não repetiram o bom desempenho e caíram na chave de duplas mistas. Calderano e Takahashi perderam de virada para os japoneses Sora Matsushima e Satsuki Odo pelas quartas de final. A parceria saiu vencendo por 2 sets a 0, mas foi eliminado por 3 a 2, com parciais de 7/11, 8/11, 11/7, 11/4 e 11/7.

