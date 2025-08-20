Santo André: Deic desarticula quadrilha especializada em desmanche de veículos

Cinco suspeitos que faziam parte de um esquema de desmanches ilegais, receptação de veículos e comércio de peças automotivas de origem ilícita foram presos nesta quarta-feira (20), durante a Operação Breaking The Law, do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), com ações em Santo André.

Após as investigações, por meio da 3ª Divecar (Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio), as equipes cumpriram cinco mandados de prisão e 11 de busca e apreensão. Ao todo, foram vistoriados dez locais na Capital e um no Grande ABC.

Durante as buscas, três dos suspeitos, já identificados como parte do esquema, foram detidos. Outros dois foram presos em flagrante, sendo um por posse irregular de arma de fogo.

Documentos, peças automotivas e outros itens de interesse da investigação foram apreendidos e passarão por perícia. A análise desse material, incluindo placas de veículos e dados telefônicos, servirá para identificar e responsabilizar outros envolvidos no esquema nos próximos dias.

LEIA TAMBÉM:

Operação Impacto recupera 123 veículos roubados no Grande ABC



Breaking The Law

A Operação Breaking The Law é uma ação contínua da Polícia Civil no combate às organizações criminosas envolvidas em desmanches clandestinos.

Esse tipo de atividade criminosa contribui para o aumento da comercialização ilegal de peças automotivas, reflete nos índices de roubo e furto de veículos e expõe a sociedade a riscos, uma vez que muitas dessas peças são revendidas sem controle de procedência, comprometendo a segurança.

As investigações buscam desarticular toda a estrutura criminosa, desde os responsáveis pela receptação até os operadores dos estabelecimentos clandestinos, atingindo o núcleo financeiro da organização e o desmanche, com a apreensão de peças automotivas com placas adulteradas, suspeitas de serem de veículos roubados e furtados.

“Nosso objetivo não é apenas prender criminosos em flagrante, mas atingir o coração da atividade ilícita. O combate ao desmanche clandestino enfraquece diretamente a engrenagem que estimula o roubo de veículos em São Paulo”, enfatizou o delegado titular da 3ª Divecar, Arnaldo Rocha Junior.