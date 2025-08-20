Setembro na Netflix: 'Wandinha', 'Alice in Borderland', 'Pokémon' e mais

A Netflix prepara um mês de muitos lançamentos em setembro. Além das suas produções originais, a plataforma de streaming também adiciona a seu catálogo alguns sucessos de Hollywood e animes.



A seguir, confira as principais novidades de setembro:



Séries



Wandinha - Temporada 2: Parte 2 (03/09)

Quando sua mediunidade começa a sumir, Wandinha tenta recuperá-la para evitar consequências mortais para Enid e os demais alunos da Escola Nunca Mais.



Casamento às Cegas: Brasil - Temporada 5 (10/09)

Nesta temporada, novos participantes, todos com mais de 50 anos, estão prontos para encontrar o amor e provar que o coração nunca envelhece.



Beauty in Black: Temporada 2 (11/09)

Ao assumir o controle do império Bellarie, Kimmie enfrenta uma luta familiar pelo poder, cercada de traição, ganância e perigo.



Eu, Você e Toda uma Vida (12/09)

Com uma amizade cheia de altos e baixos desde a adolescência, elas se afastaram na idade adulta. Até que uma precisa acompanhar a outra em seus últimos dias de vida.



Chefs: A Nova Geração (17/09)

Nesta competição realizada no Culinary Institute of America, 21 chefs em ascensão competem pelo título de melhor chef da nova geração e um prêmio de 500 mil dólares.



Black Rabbit (18/09)

O dono de um restaurante em ascensão mergulha no submundo do crime depois que seu irmão volta à cidade fugindo de agiotas perigosos.



O Refúgio Atômico (19/09)

Quando um grupo de bilionários se refugia em um bunker de luxo, uma rixa antiga entre duas famílias ressurge em meio a um conflito global sem precedentes.



Desobedientes (25/09)

Um policial de uma cidadezinha suspeita que a escola para adolescentes problemáticos — e sua fundadora carismática — pode esconder mais do que aparenta.



House of Guinness (25/09)

Os problemas estão só começando para a família Guinness neste drama de Steven Knight (Peaky Blinders: Sangue, Apostas e Navalhas) com Anthony Boyle e Louis Partridge.



Alice in Borderland: Temporada 3 (25/09)

Usagi se vê novamente em Borderland, e Arisu vai atrás dela. Mas será que ele consegue sobreviver a uma nova rodada de jogos mortais?



LEIA TAMBÉM

'Emily em Paris': Netflix anuncia estreia e primeiras imagens da 5ª temporada

Filmes



Gênio indomável (01/09)

Um professor do MIT descobre que um faxineiro da universidade é um gênio da matemática, e um psicólogo pouco ortodoxo ajuda o jovem a desenvolver seu potencial.



Velozes & Furiosos (02/09)

A lealdade de um policial é testada durante uma missão secreta para investigar um grupo de pilotos de corridas de rua suspeitos de organizar assaltos em alta velocidade.



+ Velozes + Furiosos (02/09)

Preso em Miami, o ex-policial Brian O'Conner faz um acordo com o FBI e se infiltra em um cartel como motorista. Para isso, ele pede ajuda a um velho amigo.



Velozes e Furiosos 3 – Desafio em Tóquio (02/09)

Shaun vai parar em Tóquio depois de ser preso por fazer corridas de rua. Lá, ele decide aperfeiçoar um novo estilo de dirigir para desafiar um perigoso rival.



Velozes & Furiosos 4 (02/09)

O fugitivo Dom Toretto se junta ao seu rival Brian O'Conner para enfrentar um inimigo comum nesta sequência da série sobre velocidade e crime.



Velozes & Furiosos 5 - Operação Rio (02/09)

Dominic Toretto e sua equipe seguem para o Brasil, onde pretendem organizar uma equipe de corrida. O problema é que tem um traficante e um agente federal atrás deles.



Velozes & Furiosos 6 (02/09)

O piloto Dominic Toretto e sua equipe embarcam em um novo assalto e exibem seu talento ao volante acelerando pelo mundo afora.



Velozes & Furiosos 7 (02/09)

Os fora da lei loucos por velocidade tentam agora levar uma vida normal. Mas um homem com sede de vingança acaba com o sossego deles.



Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw (02/09)

Enviado à Inglaterra para acabar com uma ameaça biológica, o agente americano Luke Hobbs precisa se unir ao seu maior adversário, o mercenário Deckard Shaw.



Space Jam - O Jogo do Século (05/09)

Pernalonga e seus amigos estão em apuros e recrutam Michael Jordan para um jogo de basquete contra monstros alienígenas.



Ela é Demais (06/09)

Jock e Zack aceitam a aposta de seu amigo para transformar Laney, uma garota inteligente e que usa óculos, em uma linda rainha do baile - com resultados não esperados.



A Paris Errada (12/09)

Dawn entra em um reality achando que será em Paris, na França, mas descobre que é em Paris, no Texas. Ela faz de tudo para sair, mas um caubói atrapalha os planos.



Oito Mulheres e um Segredo (12/09)

Debbie Ocean sai da prisão empenhada em roubar um colar incrível no Met Gala. Ela recruta outras sete mulheres para realizar o grande assalto.



Onze homens e um segredo (12/09)

Menos de 24 horas depois de entrar em liberdade condicional, o carismático Danny Ocean já tem planos para roubar 150 milhões de dólares de três cassinos.



Doze homens e outro segredo (12/09)

Pressionado por um inimigo impiedoso, Danny Ocean reúne novamente a gangue para uma incursão pela Europa e encontra um concorrente à altura.



Treze homens e um novo segredo (12/09)

Danny Ocean e a gangue estão de volta a Las Vegas para se vingar de um magnata que traiu um deles.



Infiltrado na Klan (18/09)

O primeiro detetive negro da Polícia de Colorado Springs se une a um colega judeu para se infiltrar em um grupo de supremacistas brancos.



Corra! (19/09)

Chris está com os nervos à flor da pele antes de conhecer os pais da namorada Rose. Seu medo vira realidade quando o encontro desconfortável se torna aterrorizante.



Doutor Sono (19/09)

Nesta sequência de O Iluminado, Danny, já adulto e traumatizado, é procurado por uma jovem paranormal, enquanto seres malignos tentam se alimentar dos poderes deles.



Tropa de Elite (21/09)

Um capitão de polícia do Rio de Janeiro está esgotado e prestes a se aposentar, mas precisa encontrar um sucessor para liderar uma perigosa missão.



Sinais (25/09)

A fé do ex-padre Graham Hess é colocada à prova quando ele descobre símbolos alienígenas gravados em seus campos -- marcas que provocam um frenesi da mídia.



French Lover (26/09)

Quando um ator cansado conhece uma garçonete azarada em Paris, nasce uma história de amor improvável. Mas será que o brilho dos holofotes vai ofuscar essa paixão?



Rute e Boaz (26/09)

Uma cantora talentosa deixa a cena musical de Atlanta e recomeça em uma cidadezinha do Tennessee. Lá, encontra o amor e um propósito, mas não consegue fugir do passado.



LEIA TAMBÉM

'Frankenstein': Netflix anuncia lançamento e pôsteres oficiais

Netflix ao vivo



Canelo Álvarez vs. Terence Crawford (14/09)

Canelo Álvarez e Terence Crawford se enfrentam em uma luta histórica pelo título unificado dos supermédios ao vivo no Allegiant Stadium, em Las Vegas.



Criancas e Familia



A Concierge Pokémon - Temporada 1: Parte 2 (04/09)

Conheça o Pokémon Resort, o refúgio perfeito para os Pokémon relaxarem e se divertirem. Qual será o hóspede que vai ganhar o coração da nova concierge Haru?



Peixe Vermelho, Peixe Azul (08/09)

Um peixe, dois peixes, são Peixe Vermelho e Peixe Azul! Daqui para lá e de lá para cá, esses amigos encontram opostos de Norte a Sul!



Rei Lobo: Temporada 2 (11/09)

Lutando pelo trono e enfrentando inimigos de todos os lados, Drew descobre as dificuldades do reinado. Além de tudo, ele precisa escolher uma rainha.



Pokémon: Horizontes - Temporada 2 - A Busca por Laqua: Parte 4 (26/09)

A jornada continua para Liko, Roy e Dot, que tentam reunir os Seis Heróis e provar que estão prontos. Depois, finalmente enfrentam Gibeon em Laqua.



Anime



The Fragrant Flower Blooms With Dignity (07/09)

Quando o intimidante Rintaro conhece a fofa Kaoruko, essa dupla inusitada se aproxima. Mas o problema é que eles estudam em escolas rivais.



Naruto Shippuden: Temporada 17 (20/09)

Orochimaru revive os quatro anciãos Hokages, incluindo Minato, pai de Naruto. Hashirama revela sua história com Madara.

LEIA TAMBÉM

'Caramelo': drama com Rafa Vitti e cão Amendoim ganha data de estreia