'Caramelo': drama com Rafa Vitti e cão Amendoim ganha data de estreia

A Netflix anunciou nesta terça-feira (19) a data de estreia do filme Caramelo, estrelado por Rafael Vitti e pelo cãozinho Amendoim: 8 de outubro. O serviço de streaming também divulgou o pôster oficial do drama e um vídeo-teaser que dá uma prévia da história que promete emocionar os espectadores.
No longa, Pedro (Rafael Vitti) é um chef de cozinha dedicado que sonha em comandar seu próprio restaurante. Quando um diagnóstico inesperado muda completamente seus planos, ele encontra consolo e inspiração na amizade com um adorável vira-lata caramelo. Juntos, eles embarcam em uma jornada de autodescoberta, mostrando como alguns encontros têm o poder de transformar vidas.
A direção é de Diego Freitas, conhecido por “Depois do Universo”, e o elenco ainda conta com Arianne Botelho, Noemia Oliveira, Ademara, Kelzy Ecard, Bruno Vinicius, Roger Gobeth, Olívia Araújo, Cristina Pereira e Carolina Ferraz. O longa também traz uma participação especial da chef Paola Carosella.
Produzido pela Migdal Filmes em parceria inédita com a Netflix, o roteiro é assinado por Diego Freitas, Rod Azevedo e Vitor Brandt, com colaboração de Carolina Castro e consultoria de Marcelo Saback. O treinamento e bem-estar do cão Amendoim no set foram supervisionados pelos especialistas Luis Estrelas e Mike Miliotti, este último conhecido pelo trabalho em Garfield - O Filme.
