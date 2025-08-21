Veja o obituário do Grande ABC deste dia 21 de agosto de 2025

SANTO ANDRÉ

Antonieta de Giacomo Frani, 97. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 13. Crematório Vila Alpina.

Dalgizo Baptista Dias, 87. Natural de Promissão (SP). Residia na Vila Alice, em Santo André. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Elsa Maria Polimeno, 87. Natural de Santo André. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 16. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Fernandes Neto, 82. Natural de Lins (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria José de Souza, 79. Natural de Jacutinga (Minas Gerais). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Auxiliar de cozinha. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Soares Maia, 76. Natural de Santo André. Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Dia 16. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ivone Cedro de Souza, 72. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 16. Jardim da Colina.

Rudimar Pereira Domingues, 43. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pedreiro. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Jonas de Castro Lara Filho, 89. Natural de Promissão (SP). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 16, em Santo André. Memorial. Jardim Santo André.

Claudio Belim Zanovello, 82. Natural de Itapira (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 16, em Santo André. Jardim da Colina.

Josefa Carrasco Grana, 78. Natural de São Manuel (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Edson Kent-It Hira, 62. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Lago, em Campinas (SP). Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Vanildo Joaquim da Costa, 52. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Nelson Dias da Silva, 84. Natural de Santo Antonio da Platina (Paraná). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Gonçalves Marques, 83. Natural de Silva Jardim (Rio de Janeiro). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 16, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Tarcísio Tibúrcio Ferreira, 82. Natural de São Brás do Suaçuí (Minas Gerais). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ione Gomes Vieira, 78. Natural de Iapu (MG). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

João Caetano Poli, 67. Natural de Cafelândia (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 16. Crematório Vila Alpina.

José Antonio França, 67. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

José Ferreira dos Santos, 82. Natural de Espinosa (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 16, em Diadema. Jardim da Colina.

Maria Domingas Vital, 79. Natural de São Francisco do Conde (Bahia). Residia na Vila Capela, em São Paulo. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Hilda dos Santos Cruz Araujo, 74. Natural de Belo Campo (Bahia). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Nazareth, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Constança, em São Paulo. Dia 16, em Diadema. Cemitério Campo Grande, Santo Amaro, em São Paulo, Capital.

Arnaldo Soares de Santana, 42. Natural de Elesbão Veloso (Piauí). Residia no bairro Taboão. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Maria Aparecida Epifame, 87. Natural de Mauá. Residia na Vila Real, em Suzano (SP). Dia 15, em Ribeirão Pires Cemitério São João Batista.

Maria de Lures da Rocha Avieiro, 86. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 15, em Ribeirão Pires. Cemitério Bom Jesus de Paranapiacaba.

João Cândido da Silva, 84. Natural do Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.

Paulo Correia de Souza, 81. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Mauá. Dia 15. Cemitério São José.

Antonio Galdino da Silva, 73. Natural de Ingazeira (Pernambuco). Residia no Jardim Belém, em Suzano (SP). Dia 15, em Ribeirão Pires. Cemitério São João Batista, em Suzano.

Antonio Erilson Soares de Souza, 71. Natural de Aracoiaba (Ceará). Residia no Jardim Valentina, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.

Antonio de Assis Souza Costa, 71. Natural de Orizânia (Minas Gerais). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Silvio Paulo, 70. Natural de Santo Inácio (Paraná). Residia no Jardim Mirante, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Eurides Pereira de Oliveira Genari, 61. Natural de Alcobaça (Bahia). Residia no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.