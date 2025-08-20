DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025

Esportes Titulo

Chuva interrompe jogo e Laura Pigossi busca vaga na final do quali do US Open só nesta quinta

20/08/2025 | 21:43
O segundo jogo da brasileira Laura Pigossi, única representante do País com chances no qualificatório do US Open, vai durar dois dias. O embate com a australiana Emerson Jones foi atrapalhado pela chuva nesta quarta-feira e será completado somente na quinta.

De olho na final do qualificatório, a brasileira voltará à partida com o serviço à disposição, mas em desvantagem no placar de 5 a 4. Após 41 minutos de disputa, Pigossi mostrava poder de reação após se safar em duas oportunidades.

O jogo foi igual até 3 a 2 para a australiana, quando houve a primeira quebra no set. Jones tinha 4 a 2 e o serviço para disparar na parcial, mas não aproveitou, permitindo a reação da brasileira, que aproveitou seu primeiro break point na partida.

Em pontos diretos, a 199º do mundo voltou a abrir frente, derrubando o serviço pela segunda vez. Bastava servir bem para fechar o set. A brasileira, resiliente, voltou a pressionar e diminuiu para 5 a 4. Voltará à quadra com possibilidade de empate e mais confiante.

O Brasil teve três representantes de simples no qualificatório do US Open. E o trio, contanto com Pigossi, estreou na segunda-feira. Apenas a tenista se deu bem, contudo. Thiago Monteiro e Thiago Wild acabaram eliminados.


