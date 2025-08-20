DGABC
Economia Titulo De saída

Petrobras confirma renúncia de Pietro Mendes de seu Conselho de Administração

Segundo a Petrobras, seu Estatuto Social prevê que o próprio conselho de administração pode eleger o substituto no caso de vacância do cargo de presidente do conselho

20/08/2025 | 18:04
FOTO: Tomaz Silva/Agência Brasil
FOTO: Tomaz Silva/Agência Brasil


A Petrobras informou que recebeu nesta quarta-feira, 20, a renúncia, com efeitos imediatos, do presidente do conselho de administração da companhia, Pietro Adamo Sampaio Mendes, aos cargos de presidente e membro do conselho da estatal em razão de novos desafios profissionais. A informação foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Pietro Mendes vai assumir uma cadeira da diretoria da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), em mandato de 5 anos. Ele teve seu nome aprovado na terça-feira, 19, pelo Senado.

Em fato relevante, a Petrobras afirma que Pietro Mendes, ao renunciar, deixou seu agradecimento aos colegas de conselho, aos membros da diretoria executiva liderados pela presidente Magda Chambriard e às equipes da companhia pela colaboração durante seu período à frente do conselho de administração.

Segundo a Petrobras, seu Estatuto Social prevê que o próprio conselho de administração pode eleger o substituto no caso de vacância do cargo de presidente do conselho, eleição válida até a próxima assembleia geral que vier a ocorrer.


