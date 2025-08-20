DGABC
Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025

Política Titulo Diversas áres

Diadema convoca 56 aprovados em concursos públicos; veja a lista

Foram convocados, por exemplo, agente de apoio escolar, um agente de combate às endemias, cinco agentes administrativos II, 39 agentes de serviços gerais e duas psicólogas

Do Diário do Grande ABC
20/08/2025 | 16:59
FOTO: Dino Santos
FOTO: Dino Santos


A Prefeitura de Diadema divulgou nesta quarta-feira (20) edital que convoca 56 candidatos aprovados nos concursos públicos nº 43 (Editais 002/2023 e 001/2024) e 40 (Edital 003/2020). São um agente de apoio escolar, um agente de combate às endemias, cinco agentes administrativos II, 39 agentes de serviços gerais, duas psicólogas, uma farmacêutica, um assistente social, duas nutricionistas, uma médica veterinária, um agente de serviços de cozinha II e dois motoristas II.

Os agentes administrativos II, o agente de apoio escolar, a agente de serviços de cozinha II, o agente de combate às endemias, as psicólogas, a farmacêutica, a assistente social, as nutricionistas, a médica veterinária e os motoristas devem comparecer no dia 27 de agosto (quarta-feira), às 13h30, na Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (Rua Cidade de Jundiaí, 40, 2º andar – Vila Santa Dirce – próximo à parada Imigrantes do Corredor de Trólebus Jabaquara – Ferrazópolis). Os agentes de serviços gerais devem comparecer no dia seguinte, 28 de agosto (quinta-feira), também às 13h30, no mesmo local. 

Todos os candidatos devem levar os seguintes documentos de identificação: RG, CPF, NIS/PIS/PASEP e documentos que comprovem os requisitos do Edital para o cargo. O não comparecimento indicará a desistência do cargo. 

Veja nos links abaixo a relação de nomes:

Lista de convocados 1

Lista de convocados 2


