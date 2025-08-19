DGABC
Terça-Feira, 19 de Agosto de 2025

Política Titulo Avanço

Grande ABC realiza audiências públicas para instalação do Instituto Federal na próxima semana

Região terá primeiros campi da instituição de ensino em Diadema e Mauá

Do Diário do Grande ABC
19/08/2025 | 17:12
Local do IF de Diadema (FOTO: Reprodução Redes Sociais)
Local do IF de Diadema (FOTO: Reprodução Redes Sociais)


O Grande ABC promove, na próxima semana, audiências públicas para a implementação dos dois primeiros campi do IF (Instituto Federal) na região, que serão instalados em Diadema e Mauá.

Na próxima segunda-feira (25/8), às 19h, a primeira audiência será realizada na Câmara Municipal de Diadema (Avenida Antônio Piranga, 474, Centro). Na terça-feira (26), também às 19h, o evento terá como palco o Teatro Municipal de Mauá (Rua Gabriel Marques, 353, Vila Noemia).

Os IFs são entidades de ensino associadas ao governo federal voltadas para a educação profissional, científica e tecnológica. A instalação da instituição de ensino público na região é uma reinvindicação existente desde 2013 e contempla demanda de empresas e sindicatos por ensino técnico e integral, reforçada pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC.

