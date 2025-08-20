Liga São-caetanense de Futsal não resiste ao líder Corinthians

Um jogão. Apesar de ter feito uma grande partida, a LSFS (Liga São-caetanense de Futsal) perdeu para o Corinthians por 2 a 1, nesta terça-feira (19), em São Caetano, pelo Campeonato Paulista de Futsal Sub-20. O Alvinegro permaneceu na liderança com 36 pontos, enquanto a Liga se manteve na quarta colocação, com 23.

O jogo foi bastante movimentado e a grande atração foi Vitão, goleiro corintiano, autor de grandes defesas e um dos principais responsáveis pela vitória. Pelo lado dos são-caetanenses, destaques para os canhotos Murilo e Rezek, articuladores da equipe do técnico Ronaldo Cavallaro, que falou sobre a partida contra o líder.

“Fizemos um jogo consistente, mas pecamos nas finalizações, principalmente nas bolas paradas, e sofremos gols em momentos que estávamos melhor no jogo, tanto que o 0 a 2 saiu logo no início da segunda etapa. Foi um balde de água fria, mas continuamos a produzir e diminuímos com o gol logo na sequência. O jogo ficou aberto até o fim, com chances dos dois lados, nós conseguimos ter boa consistência em nossas ações, mas não fizemos os gols que mudariam o resultado”, explicou Cavallaro.

Este foi o 13º jogo da Liga, que ainda terá os confrontos com o Lorena (24), fora de casa; recebe o Wimpro de Guarulhos (18/9) e finaliza a fase de classificação em Paulínia contra o Paulinense (28/9). O Paulista A-1 Sub-20 classifica 16 equipes para as oitavas de final.

