DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 21 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Bolsas da Ásia fecham sem direção única, à espera de sinais do Fed em Jackson Hole

21/08/2025 | 05:56
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Por Sergio Caldas

São Paulo, 21/08/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com investidores à espera de sinais da política monetária dos EUA durante o Simpósio de Jackson Hole, que começa hoje.

O índice japonês Nikkei caiu 0,65% em Tóquio, a 42.610,17 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,37% em Seul, a 3.141,74 pontos, o Hang Seng recuou 0,24% em Hong Kong, a 25.104,61 pontos, e o Taiex subiu 1,43% em Taiwan, a 23.962,13 pontos, revertendo parte do tombo de 3% do pregão anterior.

O Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) dará início hoje ao Simpósio de Jackson Hole, evento anual que reúne banqueiros centrais e economistas em Wyoming. Amanhã (22), o presidente do Fed, Jerome Powell, fará um aguardado discurso em meio a expectativas de que o BC americano volte a o cortar juros em setembro.

O Fed vem mantendo os juros básicos dos EUA inalterados desde o fim do ano passado, basicamente por temores de que a política tarifária do governo Trump possa impulsionar a inflação.

Ata da última reunião do Fed, realizada no fim de julho, mostrou ontem que seus dirigentes estavam mais preocupados na ocasião com pressões inflacionárias do que com o enfraquecimento do mercado de trabalho, que ficou evidente no relatório de emprego mais recente dos EUA.

Na China continental, o Xangai Composto teve modesta alta de 0,13% nesta quinta, a 3.771,10 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,20%, a 2.358,08 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana terminou o pregão em nível recorde, ajudada pelo bom desempenho de ações de logística, transportes e varejo. O S&P/ASX 200 avançou 1,13% em Sydney, a 9.019,10 pontos, ultrapassando pela primeira vez a marca de 9 mil pontos.

Contato: [email protected]


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.