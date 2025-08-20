DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Crime

Foragido da Justiça é preso em operação policial na Anchieta, em São Bernardo

A prisão aconteceu na comunidade conhecida como Areião, no km 27 da Rodovia Anchieta (SP-150)

Natasha Werneck
20/08/2025 | 13:57
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Um foragido da Justiça foi recapturado nesta quarta-feira (20) em São Bernardo, durante uma ação do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) do 1º BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária). A prisão aconteceu na comunidade conhecida como Areião, no km 27 da Rodovia Anchieta (SP-150).

A operação foi deflagrada após um roubo de carga registrado na Rodovia Anhanguera. Temendo que os criminosos tentassem repassar os produtos roubados na região, a equipe do TOR intensificou o patrulhamento em uma área conhecida por ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas.

Durante a incursão, os policiais abordaram um homem que tentou se esconder ao notar a presença da equipe. Ao consultar os registros criminais, foi constatado que ele era foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto pelo crime de furto (art. 155 do Código Penal), válido até 2030.

O suspeito foi levado ao 1º Distrito Policial de São Bernardo e permanece à disposição da Justiça.


Comentários

