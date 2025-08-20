Castração gratuita será oferecida até outubro na região pós-balsa de São Bernardo

Os atendimentos do Castramóvel, veículo realiza castrações de cães e gatos, iniciaram nesta semana e seguem até o dia 31 de outubro no bairro Santa Cruz, região do pós-balsa. O serviço é gratuito e pode ser agendado pelos moradores da região pelo número 99227-1959, por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp. O atendimento será realizado na área externa do polo avançado da Secretaria de Assistência Social – Santa Cruz, localizado na Rua Hugo Vieira Pinto, 380.

O Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde de São Bernardo promove a ação para combater a superpopulação de animais, especialmente cachorros, que são abandonados naquela região. “É uma situação com a qual lidamos já há bastante tempo: o abandono de animais nessa região, que acabam se reproduzindo sem nenhum tipo de controle”, explicou a assessora do departamento, Cristiane Ribeiro.

A castração é destinada à proteção animal, às aldeias indígenas e à população em geral da região. Para realizar o procedimento, é necessário agendamento prévio pelo canal oficial, por meio do WhatsApp. No momento do agendamento, serão informadas todas as orientações sobre data, horário e preparo do animal. Os atendimentos ocorrerão às terças, quartas e quintas-feiras. O serviço será oferecido mediante apresentação de comprovante de endereço local.

OUTRAS REGIÕES

Moradores de São Bernardo, de outras regiões, que precisarem castrar seus animais, podem realizar o agendamento para que eles sejam atendidos no Hospital Veterinário Municipal. O contato também deve ser feito pelo WhatsApp, através do número: (11) 99227-1959, que é exclusivo para agendamento de castração.

Serviço:

Castramóvel

De 19 de agosto a 31 de outubro de 2025

Rua Hugo Vieira Pinto, 380, Santa Cruz - Pós-Balsa

Agendamentos pelo número (11) 99227-1959, por meio do aplicativo de mensagem Whatsapp