DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Para pets

Castração gratuita será oferecida até outubro na região pós-balsa de São Bernardo

Moradores da cidade podem realizar agendamento para castrar cães e gatos; ação visa combater superpopulação de animais no bairro Santa Cruz e entorno

Do Diário do Grande ABC
20/08/2025 | 12:48
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação/PMSBC
FOTO: Divulgação/PMSBC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Os atendimentos do Castramóvel, veículo realiza castrações de cães e gatos, iniciaram nesta semana e seguem até o dia 31 de outubro no bairro Santa Cruz, região do pós-balsa. O serviço é gratuito e pode ser agendado pelos moradores da região pelo número 99227-1959, por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp. O atendimento será realizado na área externa do polo avançado da Secretaria de Assistência Social – Santa Cruz, localizado na Rua Hugo Vieira Pinto, 380.

O Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde de São Bernardo promove a ação para combater a superpopulação de animais, especialmente cachorros, que são abandonados naquela região. “É uma situação com a qual lidamos já há bastante tempo: o abandono de animais nessa região, que acabam se reproduzindo sem nenhum tipo de controle”, explicou a assessora do departamento, Cristiane Ribeiro.

A castração é destinada à proteção animal, às aldeias indígenas e à população em geral da região. Para realizar o procedimento, é necessário agendamento prévio pelo canal oficial, por meio do WhatsApp. No momento do agendamento, serão informadas todas as orientações sobre data, horário e preparo do animal. Os atendimentos ocorrerão às terças, quartas e quintas-feiras. O serviço será oferecido mediante apresentação de comprovante de endereço local.

LEIA TAMBÉM:

Santo André digitaliza trâmite para castração de cães e gatos

OUTRAS REGIÕES

Moradores de São Bernardo, de outras regiões, que precisarem castrar seus animais, podem realizar o agendamento para que eles sejam atendidos no Hospital Veterinário Municipal. O contato também deve ser feito pelo WhatsApp, através do número: (11) 99227-1959, que é exclusivo para agendamento de castração.

Serviço:

Castramóvel

De 19 de agosto a 31 de outubro de 2025

Rua Hugo Vieira Pinto, 380, Santa Cruz - Pós-Balsa

Agendamentos pelo número (11) 99227-1959, por meio do aplicativo de mensagem Whatsapp


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.