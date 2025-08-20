DGABC
Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer Titulo Festival

The Town 2025: veja como chegar pelo serviço expresso de trem

A operação especial terá embarque exclusivo, menos paradas e horários programados para atender quem vai ao Autódromo de Interlagos

Natasha Werneck
20/08/2025 | 15:40
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Para facilitar o acesso ao The Town 2025, a ViaMobilidade vai operar um serviço expresso de trem nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, entre as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda. A operação especial terá embarque exclusivo, menos paradas e horários programados para atender quem vai ao Autódromo de Interlagos.

Serão duas rotas disponíveis:

- Rota 1: saída da Estação Barueri (Linha 8-Diamante), com parada em Pinheiros e destino à Estação Autódromo.

- Rota 2: saída da Estação Pinheiros (Linha 9-Esmeralda), com parada na Estação Morumbi-Claro e chegada ao Autódromo.

O bilhete de ida e volta custa R$ 35 e a venda é feita apenas pelo site da ViaMobilidade.

Além do embarque exclusivo, a operação contará com agentes de atendimento e segurança nas estações para organizar a movimentação do público. A expectativa é reduzir aglomerações e oferecer uma alternativa ao trânsito, já que o entorno do autódromo terá bloqueios viários nos dias de festival.

Horários de saída – Trem Expresso The Town 2025

Barueri ? Autódromo

Sexta (06/09): saídas às 12h30, 13h30, 14h30 e 15h30.

Sábados e domingos (07, 12, 13 e 14/09): saídas de hora em hora, das 13h às 18h.

Pinheiros ? Autódromo

Sexta: partidas a cada 30 minutos, das 12h às 15h30.

Sábados e domingos: partidas a cada 30 minutos, das 12h às 18h30.

Morumbi-Claro ? Autódromo

Sexta: saídas às 12h12, 13h12, 14h12 e 15h12.

Sábados e domingos: saídas de hora em hora, das 12h12 às 18h12.

Volta

Os trens do Autódromo para as estações de origem vão circular entre 0h e 2h30.


