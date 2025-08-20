Teatros de Santo André recebem peças infantis, sarau e exibição de filme

Os teatros de Santo André reservam uma programação para toda a família a partir desta quinta-feira (21), com direito a peça e espetáculo infantis, exibição de filme, sarau, feira, apresentação de formação de alunos do Curso Ator e muito mais. O Cine Theatro de Variedade Carlos Gomes, o Teatro Municipal Maestro Flavio Florence e o Teatro Conchita de Moraes serão palco para agenda repleta de atrações.

No sábado (23), a partir das 20h30, no Conchita de Moraes, em Santa Teresinha, acontece o espetáculo Cenas, que integra a formatura do módulo de iniciantes do Curso Ator, uma escola de teatro que tem unidade na cidade. A peça é composta por fragmentos de cenas de diversas linguagens teatrais, tais como dança, comédia, drama, tragédia e cena muda. Os ingressos custam R$ 30 na plataforma Sympla.

Já no domingo (24), às 16h, a criançada está convocada para assistir um clássico: As aventuras de Pinóquio, também no Conchita de Moraes. Os pequenos poderão acompanhar de perto a história do marceneiro Gepeto, que vê uma estrela cadente e deseja que o boneco que acabou de criar, Pinóquio, torne-se um menino de verdade. A partir daí o enredo se desenrola com muita aventura, diversão e emoção. O texto e a direção são de Nando Britto e o elenco conta com Cássia Andrade, Fabiano Anchieta, Nando Britto e Tiago Torres. Os ingressos custam entre R$ 30 e R$ 60 no site Bilheteria Express.

Ainda no domingo, no Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, às 16h, o espetáculo Avoar, protagonizado por clowns que permeiam perfeitamente pelo universo adulto e infantil, passeiam por cantigas de roda, parlendas e brincadeiras (como Senhora dona Sancha, Mãe da Mula, João Bobo, entre outras) e recuperam o espírito infantil e a magia da descoberta. O elenco conta com Alana Reis, Bruna Pimentel, Carô Carvalho, Caeh Carvalho, Chico Cabrera, Evando Lustosa e Oratz Odara. O texto é de Vladimir Capella. A direção musical é de Tiago Freire e Gabriel Ivanoff, enquanto a direção geral é de Chico Cabrera. Os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 80 e podem ser adquiridos no site Bilheteria Express, com a própria Feasa pelo telefone (11) 4436-7477 ou ainda na própria bilheteria do teatro.

Mais atrações

Nesta quinta-feira (21), no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, o projeto Cinemão de Quinta dá sequência ao Festival Mazzaropi e exibe gratuitamente, a partir das 19h30, uma das principais obras do artista: ‘O Corintiano’, filme de 1966.

Entre quinta e sábado (23), no Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, acontece a apresentação de ‘O Bem-Amado’, em montagem beneficente do Grupo Teatral Feasa, com ingressos entre R$ 20 e R$ 40 que podem ser adquiridos no site Bilheteria Express, na própria Feasa.

Na sexta-feira (22), o Teatro Conchita de Moraes recebe gratuitamente o 2º Encontro Artístico Territórios de Cultura, a partir das 19h30, com entrada franca. Já no sábado (23), no Cine Theatro de Variedade Carlos Gomes, será realizado o evento Ocupa Sapatão ABC – Sarau e Feira, com início às 13h e ingresso gratuito.

Serviço:

‘Cenas’

Datas: 23 e 30/8 (sábados)

Horário: 20h

Local: Teatro Conchita de Moraes

Endereço: Praça Rui Barbosa, 12, Santa Teresinha

Ingressos: R$ 30 (https://www.sympla.com.br/evento/ca-abc-cenas-turma-110/3059834 e https://www.sympla.com.br/evento/ca-abc-cenas-turma-110/3059849)

‘As Aventuras de Pinóquio’

Data: 24/8 (domingo)

Horário: 16h

Local: Teatro Conchita de Moraes

Endereço: Praça Rui Barbosa, 12, Santa Teresinha

Ingressos: R$ 60, R$ 40 (promocional com filipetas e antecipados) e R$ 30 (meia) em Bilheteria Express (https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-as-aventuras-de-pinoquio-praca-rui-barbosa-12-teatro-infantil-954858400177073.html)

‘Avoar’

Data: 24/8 (domingo)

Horário: 16h

Local: Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/n, Centro

Ingressos: R$ 80 e R$ 40 (meia) em Bilheteria Express (https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-avoar-teatro-municipal-de-santo-andre-maestro-flavio-florence-teatro-infantil-811453769464539.html)