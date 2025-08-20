Diadema recebe apresentações gratuitas de teatro lambe-lambe

O público de Diadema terá a oportunidade de acompanhar apresentações gratuitas de teatro lambe-lambe nos próximos dias. A iniciativa faz parte do Projeto Lá Lá Lá – Laboratório Lambe-Lambe, que promove sessões individuais e simultâneas em espaços públicos da cidade, conduzidas por artistas locais com experiência em artes cênicas e teatro de formas animadas.

A programação começa na sexta-feira (22), das 18h às 20h, no Centro Cultural Taboão (Av. Dom João VI, 1393 – Taboão). No domingo (24), as apresentações serão realizadas das 10h às 12h na Feira Livre do Serraria (R. Margarida Maria Alves – Serraria).

Entre os espetáculos que compõem a mostra estão Asas para o Mundo, de Lourdes Maria Rosa, Revelação, de Vanessa Costa, e O menor circo do mundo, de Rodrigo Barbosa.

Criado na década de 1980 em Salvador, o Teatro lambe-lambe é uma linguagem cênica intimista. As encenações acontecem em caixas em miniatura, assistidas individualmente pelo público por meio de uma pequena abertura. Enquanto isso, do lado de fora, o artista manipula bonecos, objetos e trilhas sonoras. Cada sessão tem duração de 1 a 5 minutos e proporciona uma experiência personalizada.

O Projeto Lá Lá Lá foi idealizado pelas artistas Lourdes Maria Rosa e Vanessa Costa, com patrocínio da Lei Aldir Blanc, por meio do Pnab (Plano Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura).

Serviço

Projeto Lá Lá Lá – Teatro Lambe-Lambe em Diadema

22/8 (sexta), das 18h às 20h – Centro Cultural Taboão (Av. Dom João VI, 1393 – Taboão, Diadema)

24/8 (domingo), das 10h às 12h – Feira livre do Serraria (R. Margarida Maria Alves – Serraria, Diadema)

Espetáculos: Asas para o Mundo, Revelação e O menor circo do mundo