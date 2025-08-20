DGABC
Cultura & Lazer Titulo 'Tô Só Desabafando'

Rafael Portugal apresenta stand-up neste mês em São Caetano

Apresentação será no Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho, com duração de 70 minutos; ingressos a partir de R$ 60 (mais taxa)

Do Diário do Grande ABC
20/08/2025 | 16:04
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Rafael Portugal se apresenta em São Caetano no sábado (30), às 21h, com o solo de comédia Tô Só Desabafando. O show acontece no Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho, na Rua Tibagi, s/n, bairro Santa Maria. No palco, o humorista transita por histórias pessoais, situações do cotidiano, bastidores de TV, improvisos e esquetes, em formato de stand-up. 

Conhecido por trabalhos no Porta dos Fundos, no programa A Culpa é do Cabral e pelo quadro CAT BBB, Portugal apresenta um repertório de cerca de 70 minutos. Os ingressos custam a partir de R$ 60 (mais taxa de serviço), com opções de inteira, meia-entrada e promoção antecipada. 

A meia-entrada é válida para estudantes do Ensino Fundamental, Médio, Graduação e Pós-graduação (com carteirinha e RG), aposentados (com carta de concessão e RG), pessoas com 60 anos ou mais (RG) e professores da rede pública (holerite do mês e RG).

