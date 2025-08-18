DGABC
Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Para toda a família

Festa Italiana de São Caetano oferece diversidade gastronômica em 32 barracas

A variedade vai desde massas artesanais, polentas e risotos, até doces clássicos, como cannoli e tiramissu

Do Diário do Grande ABC
18/08/2025 | 18:13
FOTO: Gabriela Gonçalves/PMSCS
FOTO: Gabriela Gonçalves/PMSCS


O terceiro fim de semana da tradicional Festa Italiana de São Caetano do Sul (16 e 17) encantou o público com música, cultura e, principalmente, muita gastronomia. Ao todo, são 32 barracas distribuídas pelo evento, cada uma trazendo um prato principal típico da culinária italiana, preparada pelas entidades assistenciais da cidade.

A diversidade gastronômica vai desde massas artesanais, polentas e risotos, até doces clássicos, como cannoli e tiramissu, garantindo ao público uma verdadeira viagem de sabores que celebram as tradições da Itália.

Além da culinária, a festa também valoriza os artistas locais, que se apresentam ao longo da programação e tornam o ambiente ainda mais acolhedor e festivo.

Festa Italiana completa 32 anos de tradição e gastronomia em São Caetano

Segundo o prefeito Tite Campanella (PL), a Festa Italiana é uma das maiores expressões culturais da cidade. “São Caetano tem muito orgulho dessa festa, que une solidariedade, cultura e tradição. Cada barraca representa uma parte da nossa comunidade e oferece ao público uma experiência única, tanto gastronômica quanto cultural”, ressaltou.

Para quem ainda não aproveitou, a Festa Italiana segue até o próximo fim de semana (23 e 24/8), reunindo famílias e visitantes em um ambiente de confraternização repleto de sabores.


