MasterChef Confeitaria 2025: conheça os 14 concorrentes da segunda temporada

A segunda temporada do MasterChef Confeitaria estreia em 9 de setembro, às 22h30, na Band, trazendo novamente os jurados Diego Lozano, Erick Jacquin e Helena Rizzo para eleger o melhor confeiteiro do Brasil. Além da exibição na televisão, o programa será transmitido todas as sextas-feiras, às 20h20, pelo Discovery Home & Health, e estará disponível na HBO Max a partir de 12 de setembro.



Com idades entre 27 e 51 anos, os 14 participantes chegam com carreiras consolidadas, prontas para enfrentar desafios que exigem técnica, criatividade e resistência emocional. Entre batedeiras, fouets e espátulas, eles vão mostrar talento e dedicação no universo da confeitaria.

Veja quem são os participantes do MasterChef Confeitaria 2025

Aline Gonçalves

35 anos/ Curitiba (PR)



Com 19 anos dedicados à confeitaria, comanda um ateliê especializado em bolos decorados em sua cidade natal, está à frente da pâtisserie de um hotel e ministra especializações e consultorias na área. Antes de seguir a carreira, enveredou por outros setores, passando até pela engenharia ambiental, mas foi em sua paixão de infância que se encontrou profissionalmente. Começou com chocolate e, pela afinidade que tem com as artes plásticas, encantou-se pelo universo dos doces. Fez cursos de pasta americana e até de origami cake, que imita a aparência das dobraduras de papel. Já atuou em diferentes estabelecimentos e chegou a ir até a Rússia para aprofundar ainda mais suas técnicas. Com toda essa bagagem, venceu concursos renomados por todo o Brasil, como o Cake Awards 2024. Entra na competição para buscar o troféu mais importante da sua jornada.



Italo Andrade

28 anos/ Salvador (BA)



Com uma história de superação, chega com sangue nos olhos para servir de inspiração a chefs autodidatas que sonham em vencer na vida. Teve uma infância simples, chegou a trabalhar como frentista, vender bolos e ajudava sua tia fazendo brigadeiros. Sem condições financeiras, mas com coragem, deixou a capital baiana com destino a São Paulo em busca de oportunidades. Foi na maior metrópole do país que se encantou pelos doces e mergulhou de cabeça nessa nova profissão. Depois de diversos cursos e experiências, passou a seguir um estilo que mescla métodos franceses com sabores bem brasileiros. Além de se aventurar em eventos, chefia uma confeitaria kosher, que comercializa produtos elaborados e consumidos de acordo com as leis alimentares judaicas, conhecidas como kashrut. Sempre foi bastante competitivo nos esportes, no futebol e na natação, mas é na profissão que se joga para valer. Entra no programa com muita versatilidade, capricho na finalização e forte assinatura nacional nas criações.



Jéssica Paiva

27 anos/ São Paulo (SP)



Neta e afilhada de confeiteiras, tem o amor pelos doces em seu DNA. Esforçada, conciliava a criação de seu filho com o preparo de guloseimas em casa para garantir o sustento. Com estudo e persistência, prosperou na carreira e foi funcionária de restaurantes premiados, como Pipo, Vicky Barcelona e Tanit, todos eles na capital paulista. Também conheceu o universo da hotelaria em estabelecimentos de renome, como Hilton e Unique. Hoje, atua como freelance em hotéis e diz que sabe lidar bem com a pressão que a disputa exige. Sonha em abrir seu próprio negócio, onde pretende reunir as técnicas que aprendeu com a bagagem que traz da sua família: cozinhar com o coração.



Johnlee

44 anos/ Caxias do Sul (RS)



A paixão pelos doces e pela competição vem do berço. Como seus pais tinham confeitaria, acabou crescendo neste meio. Na adolescência, conciliava a entrega de sobremesas das lojas com os treinos de taekwondo. Enquanto participava de embates esportivos pelo Brasil e pela América Latina, também foi trilhando seu caminho neste segmento. Passou por diversas cidades brasileiras, como Recife, Natal e São Paulo, até chegar a Curitiba, onde produzia delícias para grandes eventos e passou a ministrar aulas, mas o desejo de ter sua própria loja falou mais alto. Hoje, tem orgulho em dizer que acumula diversos prêmios importantes. Com a ajuda da esposa, comanda uma equipe com mais de 30 funcionários. Confiança, técnica e criatividade não vão faltar para o concorrente se entregar por inteiro ao jogo e conquistar o troféu da segunda temporada.



Julia Abduch

28 anos/ São Paulo (SP)



Uma das mais jovens do programa, acredita que o frescor e a inovação podem ser o diferencial para conquistar os jurados. Com nove anos de atuação na área, fazia guloseimas para vender no colégio quando ainda era adolescente e foi assim que descobriu sua verdadeira paixão. Aos 19, abriu o próprio ateliê de iguarias personalizadas para eventos, festas e casamentos. Para ganhar experiência, conciliou o negócio com as confeitarias, como Tammy Montagna, Dezato Déli e Takkø Café, além de cozinhas como a do chef Lucas Corazza e a Le Pain Quotidien. Dona de uma forte veia artística, também é cantora, instrumentista, artesã e chega para mostrar que talento não tem idade.



Juliana Braga

43 anos/ Osasco (SP)



Ingressou no ramo há quase uma década. Depois de uma viagem gastronômica pela África do Sul, sentiu que a Psicologia, sua profissão na época, era algo que gostava bastante, mas não a completava. Foi a partir daí que ela, que sempre foi a cozinheira da família, decidiu dar um novo passo rumo à confeitaria. Iniciou os estudos, fez uma série de especializações, abriu um ateliê e continuou batalhando até entrar para o mercado de eventos corporativos, festas e casamentos. Hoje, com uma carreira já consolidada, presta serviços para hotéis famosos, como Palácio Tangará, Sheraton e Renaissance. Segundo a confeiteira, o que a fez crescer profissionalmente foi sua disciplina, por isso o público pode esperar muito foco e precisão em busca do prêmio.



Leo Salles

29 anos/ Rio de Janeiro (RJ)



Autoral e criativo, deu o pontapé na área gastronômica com a culinária quente e, depois de fazer um curso do chef Diego Lozano, ficou encantado pela pâtisserie. Sua trajetória inclui o estrelado Lasai, a premiada confeitaria Absurda e a Enoteca Saint VinSaint. O paulistano com alma carioca é apaixonado por ingredientes nativos e arte contemporânea, que influenciam em suas criações. Canceriano dramático, usa seu lado alto astral para lidar com a pressão. Ama serviços manuais, como cerâmicas e a customização das próprias roupas. Um camaleão na cozinha, vai trazer diversos segredos na manga e lindas sobremesas.



Letícia Momma

28 anos/ São Paulo (SP)



Apesar de jovem, tem um vasto currículo. Deu o pontapé inicial em sua carreira no Buffet Colonial, especializado em eventos sociais de alto nível. Saiu de lá para participar da abertura do Palácio Tangará, onde integrou a equipe que conquistou a primeira estrela Michelin do restaurante Jean-Georges. Depois disso, embarcou em outra inauguração, no Four Seasons São Paulo, que também recebeu prêmios enquanto ela atuava por lá. Fez diversos trabalhos de consultoria e, em 2024, estagiou em um estabelecimento renomado no sul da França. Lutadora de judô e tocadora de tamborim, já passou muita dificuldade na profissão, e tem orgulho da superação e de levantar suas bandeiras de gênero e orientação sexual. Quer vencer para se tornar uma inspiração para outras mulheres como ela.



Lucas Constantini

35 anos/ Bueno Brandão (MG)



É um chef talentoso, com bagagem e um currículo de dar inveja. A paixão pelos doces nasceu ainda na adolescência. Começou a cozinhar na lanchonete do pai e desde então nunca mais parou. Apaixonado por chocolates, estudou muito e ganhou o planeta. Trabalhou com chefs prestigiados como Rafael Barros, César Yukio, vencedor da primeira temporada do MasterChef Confeitaria, e também em cruzeiros pelo Canadá, Antártida, Alasca e Estados Unidos. Seu ponto alto foi nos últimos três anos, quando atuou como sous-chef da Bachour Bakery, em Miami, ao lado de Antonio Bachour, eleito três vezes como melhor chef confeiteiro do mundo, onde segue até hoje. É com esta trajetória excepcional que o mineiro tentará levar o troféu.



Luiza Vilhena

31 anos/ Belo Horizonte (MG)



Mineira de nascimento, mas baiana de coração, aprendeu cedo a gostar da cozinha. Seu pai era chef e cresceu acostumada com a rotina de restaurante, mas sua história com a pâtisserie foi iniciada em um momento de dificuldades. Aos 19 anos, se mudou para a Bahia com o marido e engravidou, não conseguindo concluir o curso em Direito. Viu nos doces uma nova chance de construir carreira. As vendas das caixinhas de brigadeiros foram um sucesso e logo foi atrás da sua profissionalização. Estudou Gastronomia em João Pessoa e foi convidada para trabalhar com o chef Onildo Rocha. Suas criações foram comercializadas em diversos lugares, com destaque para o Soho House, de Salvador, onde adquiriu experiência em fusões asiáticas e aguçou ainda mais a sua criatividade. Hoje, além de professora de confeitaria e consultora, é mãe da Valentina e uma grande batalhadora. Quer ganhar o jogo mostrando seu foco e determinação para inspirar outras pessoas a não desistirem dos seus sonhos.



Marina Queiroz

51 anos/ Botucatu (SP)



Se alguém quer entender de confeitaria, ela está prontíssima para dar aulas. São 27 anos dedicados à culinária e principalmente à docência. Artista plástica formada e professora por vocação, saiu do interior de São Paulo para estudar Gastronomia em grandes escolas e lecionou em várias delas, como a Le Cordon Bleu, onde chegou ao cargo de diretora acadêmica. Após inúmeros estágios em restaurantes estrelados na Europa, mais do que ensinar, sua paixão se tornou adoçar a vida de quem cruza seu caminho, contanto que não seja um adversário desse jogo. A participante não está para brincadeira e quer levar o troféu para casa. Decidida, a paulista sabe que a experiência pode contar muito na hora de competir e garante que seus pontos fortes vão além da técnica apurada.



Natan Montenegro

27 anos/ Rio de Janeiro (RJ)



Promete ser um louco consciente na cozinha do MasterChef Confeitaria. O carioca, de personalidade forte, fez quase toda a sua carreira na praça de doces, mas também tem orgulho de sua passagem pela cozinha quente, o que considera ser um diferencial. Liderou a confeitaria de lugares como o DOM e foi chef-executivo de um famoso estabelecimento que possui diversos restaurantes em Goiânia. Lá, desenvolveu sobremesas autorais com excelência. Como se tudo isso fosse pouco, também possui uma trajetória como educador em escolas como Senac e Instituto Gourmet. Gosta de brincar com sabores e está disposto a mostrar que o céu é o limite e que o conhecimento é seu trunfo para conquistar o paladar dos jurados.



Ramiro Bertassin

47 anos/ São Paulo (SP)



Com 33 anos de experiência, é um nome bem conhecido e conceituado na confeitaria brasileira. Foi colaborador de restaurantes e hotéis requintados no Brasil e no exterior. Autodidata, é de origem simples e iniciou a carreira em uma pequena padaria na capital paulista. Com muito esforço e estudo, trilhou sua jornada em hotéis como o Renaissance, o Marriott Rio e o Tivoli Mofarrej, além de liderar equipes em lugares renomados, como o Fasano. Outro ponto de destaque é o seu amor por competições: já ganhou diversos prêmios nacionais e internacionais e tem como maior conquista o campeonato latino-americano de repostería, no México. Inclusive, já concorreu com o jurado Diego Lozano em algumas disputas mundo afora. Apaixonado por desafios, quer levar o MasterChef Confeitaria para a sua sala de troféus e pretende colocar medo nos rivais com seu currículo invejável.



Wagner Nascimento

45 anos/ Itambacuri (MG)



Tem uma história de muita batalha. Do interior de Minas Gerais, veio ainda jovem para São Paulo atrás de novas oportunidades. Atuou como ajudante de pedreiro e borracheiro até receber a oferta de uma padaria. A partir disso, não parou mais: passou por indústria de chocolate, panificação e virou professor de confeitaria na IGA e FAJ, até se apaixonar pela hotelaria. Em 2019, viajou a Paris para se especializar em boulangeries (pães) e pâtisseries (doces). Hoje, é chef confeiteiro do Hotel Unique, onde aprendeu a lidar com a pressão e a criar sobremesas com excelência. Competitivo, é bicampeão do prêmio de Confeiteira do Baker Top, e corre atrás de sua superação participando de maratonas. Apesar de ser metódico e centrado, acredita que seu estilo reflete alegria e leveza no modo de viver. No talent show da Band, quer provar sua paixão pelos deliciosos preparos e levar o título para mostrar que consegue superar mais um desafio em sua vida.