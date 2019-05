Avenida Paulista é a região com maior número de “crushes” em app de namoro

Da Redação, com assessoria



06/05/2019 | 13:18

Considerado um dos grandes polos empresarias do mundo, a Avenida Paulista também é destaque por ser a região com a maior número de Crushes. O local tem cerca de duas vezes mais crushes durante a semana do que no final de semana, de acordo com levantamento do happn – que tem 2.5 milhões usuários na cidade de São Paulo. O aplicativo analisou três regiões da cidade: Itaim Bibi, Pinheiros e Avenida Paulista, bem como os horários de Crushes e as profissões mais ativas no app.

Quanto ao período em que os Crushes mais acontecem, às sextas-feiras e segundas-feiras, às 18h, são as vencedoras nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília e Belo Horizonte – o que mostra que os usuários do happn acessam o aplicativo logo quando saem do trabalho. Já em Porto Alegre, o pico de Crushes é às terças-feiras, às 18h.

Já em relação a outros países, o happn observou que os usuários brasileiros acessam mais às sextas-feiras do que os franceses, por exemplo. Além disso, conforme os franceses vão diminuindo o acesso no app ao longo da semana, os brasileiros aumentam a frequência de acessos.

No quesito profissões, o happn identificou que os profissionais que dão mais Crushes no Brasil, País em que o app conta com 10 milhões de usuários, separados por gênero, são:

MULHERES

1. Jornalista

2. Publicitária

3. Funcionária pública

4. Contadora

5. Farmacêutica

6. Servidora

7. Analista

8. Médica

9. Psicóloga

10. Engenheira

HOMENS

1. Economista

2. Jornalista

3. Engenheiro

4. Publicitário

5. Diretor comercial

6. Arquiteto

7. Advogado

8. Médico

9. Engenheiro mecânico

10. Sócio-diretor

