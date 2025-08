Veja o obituário do Grande ABC deste dia 1º de agosto de 2025

SANTO ANDRÉ

Arlindo Carroci, 91. Natural de Araras (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Leda Cerqueira Silva, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Odete de Paula Santos, 85. Natural de Lavras da Mangabeira (Ceará). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Francisca Alexandre da Silva, 84. Natural de Lagoa (Paraíba). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rolf Dieter Nickoll, 83. Natural da Alemanha. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo. Curuçá.

Luiza Netes Martelli, 82. Natural de Birigui (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wanderley Conceição, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Manobrista. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marco Antonio Amadio, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Aloísio José de Lacerda Monteiro, 70. Natural de São Paulo. Capital. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Engenheiro. Dia 27. Memorial Planalto.

Vitório Teixeira, 70. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tânia Cristina Ramos de Alcântara Carlos, 65. Natural do Recife (Pernambuco). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tânia Maria Rodrigues, 65. Natural da Lagoa Vermelha (Rio Grande do Sul). Residia no Jardim Aracare, em Itaquaquecetuba (SP). Dia 27, em Santo André. Colina dos Ipês.

José Ricardo de Assis, 54. Natural de Santo André. Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Motorista. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rodrigo Batista Jardim, 46. Natural de Santo André. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Soldador. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tiesley Novais dos Santos, 34. Natural de Diadema. Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Mecânico. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Hilda Tosi Francelozo, 79. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.

José Martins, 74. Natural de Vera Cruz (SP). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Regina Braga Bressan, 46. Natural de Rio Claro (SP). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Angelina Moretti Faganello, 102. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Delmondes de Araújo, 94. Natural de Ouricuri (Pernambuco). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antonio Rios, 79. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 27, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Osvaldo Aizza, 79. Natural de Dourado (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Leontina de Oliveira Brasil, 96. Natural de Amparo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 278. Campo das Oliveira, Jacareí (SP).

Jumelice dos Santos Cavalcante, 89. Natural de São Miguel dos Campos (Alagoas). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Doraci Viesba, 71. Natural de Faxinal (Paraná). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

Maria Regina Monteiro, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria das Graças Silva dos Santos, 50. Natural de Ibicaraí (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Alice Caldeira Rodrigues de Araújo, 68. Natural de Promissão (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Zelina Noronha Vasques Delgato, 98. Natural de Cantagalo (Rio de Janeiro). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 27. Em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Odete Pereira do Vale, 94. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 27, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Maria do Pranto dos Santos Gaspar Teroso, 86. Natural de Portugal. Residia no Jardim Santa Emília, em São Paulo, Capital. Dia 27, em Santo André. Parque do Grande ABC.

RIBEIRÃO PIRES

Erna Grundwald Goldberg, 91. Natural de Maracaí (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 27, em Diadema. Cemitério São José.