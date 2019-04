Land Rover comemora 30 anos do Discovery com edição limitada

Da Redação



23/04/2019 | 14:18

O Land Rover Discovery completa 30 anos em 2019. Para comemorar, a montadora britânica decidiu lançar uma edição limitada chamada Landmark Edition. Ela é baseada na versão SE do modelo e deve chegar ao mercado brasileiro no segundo semestre de 2019.

Edição limitada do Land Rover Discovery

O Landmark Edition sai de fábrica com o Dynamic Pack, pacote que traz itens exclusivos, como para-choque dianteiro mais pronunciado e grade e fendas em Narvik Black. O nome no capô e no porta-malas também é exibido em Narvik Black e a traseira é adornada com um exclusivo selo Landmark.

O exterior do carro é marcado por teto panorâmico fixo, faróis de neblina dianteiros e luzes traseiras exclusivas. A aparência fica ainda mais moderna por conta do vidro de privacidade e das rodas Gloss Black de 20 polegadas.

Já por dentro, a série especial está disponível em três cores diferentes de acabamento. O console central tem revestimento em alumínio escovado e, juntamente com acabamentos em malha de titânio, dá um ar rústico e luxuoso ao modelo. Já a qualidade sonora é garantida pelo sistema de som Meridian de última geração, com 380W de potência.