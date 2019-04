Marcella Blass



17/04/2019 | 07:48

O Programa Apollo foi um conjunto de missões espaciais comandadas pela NASA com o objetivo de levar o homem à Lua. As missões aconteceram entre 1961 e 1972, mas o acontecimento mais memorável foi em julho de 1969, quando a Apollo 11 pousou em segurança no satélite natural.

Para quem não viveu (ou quer recordar) esse momento histórico, o 33Giga reuniu 50 fotos que mostram como foram as missões do Programa Apollo. A galeria é composta por imagens do arquivo da NASA, disponível no Flickr.



































































































