Alunos expandem horizontes em Dublin enquanto saudade aperta

Os 20 alunos selecionados pelo programa Conecta São Bernardo estão vivendo uma experiência única no intercâmbio em Dublin, na Irlanda. Porém, após uma semana de viagem, enquanto expandem seus horizontes, a saudade, principalmente dos pais, aperta. As chamadas de vídeo diárias e o acompanhamento à distância dos passos dos filhos têm sido a forma de enfrentar o desafio que está transformando a vida desses jovens.

A mãe de Isabella Bitu Soares, 17 anos, aluna da Escola Estadual Maristela Vieira, a esteticista Maria Bitu Soares, 56, diz que tem a sensação de que já faz mais de 15 dias. “Está sendo complicado, especialmente hoje (quinta-feira, 10) que é aniversário dela. Ela nunca comemorou longe de mim e estava triste por isso. Mas, apesar das saudades, ela está muito feliz, e eu por ela. Nós nos falamos todos os dias. Ela faz chamada de vídeo no horário da janta dela, que é umas 15h daqui, e já mostrou o quarto dela e o local onde estuda. Também compartilha os passeios que faz”, afirma.

Após uma tristeza inicial por comemorar seus 17 anos tão longe da família e amigos, Isabella conta que teve um dia de bastante alegria. “Estou muito feliz porque fizeram uma surpresa de aniversário, cantaram parabéns com direito a bolo e flores. O prefeito Marcelo Lima (Podemos) me ligou para me parabenizar por meu aniversário”, conta.

Quem também vai comemorar seu aniversário lá, no domingo (13), é a estudante da Escola Técnica Estadual Lauro Gomes, Jéssica da Silva, 15. Embarcar a filha que não tinha ficado mais de 24 horas longe para a Irlanda, a 10 mil quilômetros de São Bernardo, foi um grande desafio para a diarista Edileusa Pereira de Amorim, 42.

“Estamos aliviados por conseguir falar com ela todo dia. A Jéssica nos liga todas as noite, por chamada de vídeo. Mesmo sendo rápido, porque eles têm muitas atividades, nos tranquiliza, até por ver o amadurecimento dela lá. Mais do que a experiência profissional, está sendo um aprendizado para a vida. Ela está tendo que resolver tudo por ela. É muito bom ver que ela está se virando sozinha em outro país, apesar de saber que eles estão protegidos e amparados pelos monitores”, avalia.

A rotina dos estudantes tem sido bastante agitada. O dia começa às 6h, quando os jovens se preparam para o café da manhã no refeitório da University College Dublin, antes de seguir para as atividades educacionais, no período da manhã. À tarde, realizam passeios culturais e até atividades esportivas. Os alunos têm a oportunidade de interagir com grupos de outros países, enriquecendo ainda mais a experiência.

JORNADA

A viagem começou na tarde da última sexta-feira (4) com festa de despedida na escola Maristela Vieira, no Jardim Thelma, e embarque no Aeroporto de Guarulhos, por volta das 21h45, e terminou no fim da tarde de sábado (5), em Dublin. O dia seguinte foi dedicado a passeios e terminou com karaokê no campus da universidade, a convite de um grupo de italianos com o qual fizeram amizade no ônibus que os levou para conhecer o The Irish National Heritage Park e a cidade de Wexford, distante 146 quilômetros de Dublin.

O compromisso com as atividades educativas começou na segunda-feira (7), com o primeiro dia de aula, que teve teste para avaliar o nível de conhecimento de inglês de cada um. À tarde, o passeio foi na St. Patrick’s Catedral, um dos ícones de Dublin, mas também da Irlanda.

O intercâmbio cultural vai além da imersão nas aulas de inglês. A programação inclui passeios com foco na cultura irlandesa e também pontos turísticos e ruas da cidade.

