Limpeza de margens do Tamanduateí é iniciada em Mauá

A Prefeitura de Mauá começou nesta semana os trabalhos de limpeza e desassoreamento do Rio Tamanduateí, no trecho que corta os bairros Parque Boa Esperança e Jardim Miranda. A ação, conduzida pela Secretaria de Serviços Urbanos, busca prevenir alagamentos, melhorar o escoamento da água e oferecer mais segurança e qualidade de vida aos moradores da região.

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Leandro Dias, a intervenção é essencial para reduzir os impactos das chuvas e cuidar da infraestrutura urbana. “Esse trabalho é fundamental para manter a vazão do rio e evitar transbordamentos que historicamente atingem essa área da cidade. Estamos atuando com planejamento, ouvindo a comunidade e antecipando possíveis problemas”, destacou.

As equipes estão utilizando escavadeiras hidráulicas e outros equipamentos para remover resíduos sólidos, entulho e excesso de vegetação das margens e do leito do rio. A previsão é que o serviço seja concluído nas próximas semanas, com monitoramento contínuo dos pontos mais críticos.

A iniciativa faz parte do conjunto de ações da Prefeitura voltadas à prevenção de enchentes e ao fortalecimento da infraestrutura urbana de Mauá.





