Academia Brasileira de Letras elege, pela primeira vez, uma mulher negra

Rompendo com o racismo histórico, a ABL (Academia Brasileira de Letras) elegeu, nesta quinta-feira (10), pela primeira vez, a primeira mulher negra a integrar a entidade. A escritora Ana Maria Gonçalves, 55 anos, recebeu 30 dos 31 votos para ocupar a cadeira número 33, que foi do gramático, professor e filólogo Evanildo Bechara, falecido em maio deste ano. Ela também é a mais jovem entre os imortais do atual quadro da ABL.

Ana Maria Gonçalves é consagrada pela obra Um Defeito de Cor, já considerada um clássico da literatura brasileira. O livro conta a história de Kehinde, uma mulher africana que atravessa o século 19 em busca de reencontrar o filho. O texto aborda com profundidade temas como escravidão, racismo, ancestralidade e resistência. Além do sucesso no meio literário, a obra inspirou o samba-enredo da escola de samba Portela no carnaval de 2024, no Rio de Janeiro.

LEIA TAMBÉM:

2º Festival Cultural Leste Europeu de Inverno é esperado em Santo André