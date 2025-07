2º Festival Cultural Leste Europeu de Inverno é esperado em Santo André

Neste sábado (12), o Centro de Santo André terá um pedacinho do leste europeu para quem quiser matar a saudade ou conhecer mais sobre a rica cultura e gastronomia daquela região. O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes (Rua Senador Fláquer, 110) vai receber a segunda edição na cidade do Festival Cultural Leste Europeu de Inverno, que acontece das 10h às 17h, com entrada gratuita.

O evento contará com a gastronomia artesanal do leste europeu, artesanato típico, temático e diversificado, além das apresentações culturais. A cantora Luana, que desenvolve um trabalho baseado na cultura viking, abre a programação às 12h, e a Associação Cultural Grupo Volga apresenta show de canto e dança da Rússia às 13h30. Além disso, às 15h30, será realizada oficina gratuita de pintura de ovos com a técnica tradicional lituana, que será ministrada pela professora Márcia Tuskenis.

Nascido como evento comunitário na Vila Zelina, em São Paulo, o evento é realizado há 14 anos com o nome de "Feira Cultural Leste Europeia de São Paulo" e traz a culinária autêntica, receitas passadas de geração a geração, além de artesanato típico e temático das 14 comunidades de imigrantes e brasileiros descendentes de imigrantes do leste europeu que se fixaram no Brasil.

Muitos deles se fixaram na região da Vila Zelina, um distrito da Vila Prudente, empreendendo e ajudando no desenvolvimento desta região, como bielorrussos, búlgaros, croatas, eslovenos, estonianos, húngaros, letos, lituanos, poloneses, romenos, russos, sérvios, tchecos e ucranianos. A Vila Zelina tem a maior colônia de imigrantes lituanos no Brasil e a segunda maior do mundo, atrás apenas da colônia lituana na cidade de Chicago.

A iniciativa é uma realização da Amoviza (Associação dos Moradores, Comerciantes, Empresários e Amigos do Bairro de Vila Zelina e Adjacências), e tem como objetivo divulgar a diversidade cultural do leste europeu, oferecendo mais uma opção de lazer cultural e gastronômico, ao mesmo tempo em que alavanca o empreendedorismo, a inclusão social, o turismo cultural, o desenvolvimento e a perpetuação da herança cultural imigrante local.