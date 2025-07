São Bernardo fecha ciclo presencial com participação de 2.764 pessoas

O programa “A Voz da Gente Cidade Pra Frente” para a construção do PPA (Plano Plurianual) 2026-2029 chegou à etapa final dos encontros presenciais. As 15 audiências públicas realizadas em diferentes bairros de São Bernardo contaram com a participação de 2.764 pessoas ao longo do mês de junho e início de julho. Deste total, 1.296 eram mulheres e 1.468 homens.

Aproximadamente um terço dos participantes (976) contribuíram efetivamente com sugestões — seja por meio de falas no microfone ou pelo preenchimento de formulários durante os encontros.

O registro por localidade também revelou importante engajamento das comunidades. O destaque em número absoluto de público foi o encontro na região do Santa Cruz/Tatetos, com 310 participantes, mesmo sendo a região menos populosa da cidade. Já a audiência com maior índice proporcional de contribuições foi a de Riacho Grande/Areião, onde 55% dos presentes participaram diretamente com propostas.

O Plano Plurianual (PPA) é o principal instrumento de planejamento da gestão pública municipal e estabelece metas, programas e investimentos prioritários que irão guiar as políticas públicas de São Bernardo até 2029.





