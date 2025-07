Ação conjunta prende 23 pessoas em São Bernardo em dois dias

Uma operação integrada entre a GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo e a Polícia Civil resultou na prisão de 23 pessoas entre os dias 7 e 8 de julho, durante cumprimento de mandados judiciais em diversos pontos do município. A força-tarefa teve atuação destacada da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), grupo especializado da GCM.



As incursões foram realizadas ao longo de dois dias e miraram suspeitos com pendências judiciais por diferentes crimes. Todos os detidos foram encaminhados às delegacias da cidade para averiguações e os devidos procedimentos legais.



O prefeito Marcelo Lima (Podemos) elogiou o trabalho conjunto das forças de segurança. “A integração entre GCM e Polícia Civil é essencial para garantir a tranquilidade da população. O sucesso desta operação mostra que o trabalho coordenado é o caminho para tirar criminosos de circulação”, afirmou.



Reforço

O comandante da GCM, Eduardo Santos, destacou o papel estratégico da Romu. “Nosso grupamento especializado atua de forma ostensiva em áreas de maior vulnerabilidade, com foco em respostas rápidas e ações preventivas. Esse tipo de operação mostra como a Romu é fundamental no combate à criminalidade urbana”, explicou.



Outras ações

Além da megaoperação de mandados, a ROMU também participou de outras ocorrências nesta semana. Em uma delas, dois homens foram presos por tráfico de drogas, em ação conjunta com a Polícia Civil. Já na Operação Direto ao Ponto, um simulacro de arma de fogo foi apreendido.



Recesso escolar

As ações da GCM continuam nesta quinta (10) e sexta-feira (11) com a Operação Força Total, realizada em parceria com a Polícia Militar. O foco é garantir segurança patrimonial e coibir furtos e roubos em áreas comerciais e espaços públicos de lazer, especialmente durante o período de recesso escolar, quando há maior circulação de pessoas.