GCM de São Bernardo recupera caminhão roubado na Baixada Santista

Na madrugada desta quarta-feira (9) a ROMU, Ronda Ostensiva Municipal, equipe especializada da Guarda Civil Municipal de São Bernardo localizou na região do Alves Dias um caminhão de carga que havia sido roubado na Baixada Santista.

Durante o patrulhamento pela Avenida Osvaldo Fregonezi, uma equipe da ROMU localizou o veículo, ainda com a carga de açúcar intacta. O veículo conduzindo ao 3o DP onde a autoridade elaborou BO sob o artigo 157, roubo de cargas. O motorista foi deixado em São Vicente, sem ferimentos.

“Durante ronda na região, nossa equipe especializada encontrou o caminhão roubado na Praia Grande, já com emplacamento adulterado, mas com a carga de açúcar intacto. Fizemos contato com o policiamento da baixada, que nos informou que o motorista já havia sido liberado em São Vicente, sem ferimentos. Isso demonstra, mais uma vez, que o trabalho em conjunto das forças policiais tem sido assertivo e muito bem conduzido, resultado em ações positivas como esta”, declarou o Inspetor-Chefe da GCM de São Bernardo, Denílson Amador.

OUTRAS AÇÕES - Ainda no começo desta semana, a ROMU, em ação com a Polícia Civil, deteve dois homens por tráfico de entorpecentes. Também em ação da especializada, sob a Operação Direto ao Ponto, um simulacro foi recuperado.

MAIS OPERAÇÕES - Entre esta quinta-feira (10) e a próxima semana, outras operações em conjunto com a Polícia Militar, dentro da Operação Força Total, vão acontecer em São Bernardo visando novamente a segurança patrimonial (contra roubos e furtos), além da segurança do comércio e áreas de lazer, por conta do período de recesso escolar.