Seleção feminina de vôlei derruba Polônia e conquista 5ª vitória seguida

A seleção brasileira feminina de vôlei embalou na Liga das Nações. Nesta sexta-feira, a equipe comandada por José Roberto Guimarães conquistou sua quinta vitória consecutiva ao superar a difícil Polônia por 3 sets a 1, com parciais de 25/22, 25/21, 21/25 e 25/22, em Chiba, no Japão.

Contando com apoio da maior parte da torcida, a equipe brasileira foi liderada pelas "Julias", principalmente no primeiro e segundo set. Gabi foi a maior pontuadora do jogo, com 23. Julia Bergmann anotou 22 e Julia Kudiess contribuiu com 13, com incríveis 50 pontos de bloqueio na competição até agora. Pelo time polonês, o destaque foi a oposto Stysiak, com 15.

O resultado deixa o Brasil na segunda colocação geral da Liga das Nações, já classificada para a fase final. As brasileiras somam nove vitórias e apenas uma derrota, justamente para a líder Itália.

O primeiro set em China foi marcado pelo equilíbrio. Ponto a ponto, as duas seleções sustentaram boa disputa até o Brasil começar a abrir vantagem no bloqueio. Julia Kudiess foi o principal nome no fundamento. Os ataques de Gabi sacramentaram a vitória na parcial inicial.

As polonesas reagiram no segundo set, aproveitando os erros na recepção brasileira. Abriram 7/1 e assustaram Zé Roberto. Desta vez, o time nacional foi liderado por Julia Bergmann com bons saques. O Brasil virou em 11/10 e, contando com bons ataques da mesma Julia, conteve qualquer sinal de reação das europeias.

O início do terceiro set repetiu o segundo. A Polônia abriu 10/5 mais uma vez apostando nas dificuldades brasileiras na recepção. O time de Zé Roberto empatou em 11/11 ao capitalizar uma queda de rendimento das rivais. O duelo seguiu parelho até que a oposto Stysiak, principal jogadora polonesa, passou a acertar seguidos ataques. A Polônia fechou o set e forçou a disputa de mais uma parcial.

O quarto set começou com o Brasil na frente. Mas um susto quase quebrou o ritmo da equipe em quadra. A líbero Marcelle sofreu uma queda de mal jeito no meio de um rali e precisou receber atendimento médico. A partida ficou paralisada por poucos minutos e a líbero conseguiu voltar a jogar normalmente.

Sem novos contratempos, a seleção deslanchou na parcial, exibindo eficiência em todos os fundamentos, até mesmo na recepção, oscilante no começo da partida. Na reta final, a Polônia esboçou reação, mas Gabi, brilhando ataque, e Kudiess, no bloqueio, sacramentaram o triunfo nacional.