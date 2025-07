Boas práticas em saúde rende certificado global a São Bernardo

Prevenção, atendimento a urgências e monitoramento de sintomas. Esses foram alguns dos quesitos avaliados no trabalho realizado pelos profissionais de saúde de São Bernardo, que renderam à cidade uma certificação internacional por boas práticas na prevenção e tratamento do AVC (Acidente Vascular Cerebral).

O município é o primeiro da Região Metropolitana de São Paulo a receber a certificação e a ser reconhecido como Cidade Angels, pois, além dos serviços de saúde, também foram incluídas nas ações de prevenção e monitoramento dos sintomas as escolas da rede municipal de Educação, com treinamento de professores e estudantes. Por meio do programa Fast Heroes, as crianças aprenderam de forma lúdica a identificar os sinais de um AVC.

A certificação é concedida pelo programa Angels, uma iniciativa global da Boehringer Ingelheim em parceria com a Organização Mundial do AVC (World Stroke Organization - WSO). Foram analisados os indicadores de atendimento do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do HU (Hospital de Urgência). A capacitação de professores e estudantes foi uma das etapas do processo. Além de São Bernardo, apenas outras oito cidades brasileiras receberam o mesmo reconhecimento.

Segundo os responsáveis pela certificação, uma Cidade Angels é um município em que a conscientização da comunidade, as parcerias com instituições privadas e os cuidados hospitalares são otimizados para garantir melhores resultados no atendimento a pacientes com AVC. Isso requer que hospitais, serviços de emergência, autoridades locais e educadores públicos atuem de forma integrada para oferecer um atendimento seguro e eficaz em toda a comunidade.

“Essa é a segunda certificação de boas práticas que recebemos este ano. Já havíamos sido reconhecidos pelo trabalho com pacientes com doenças respiratórias e, agora, pelo atendimento e prevenção do AVC. Orgulho da nossa equipe de profissionais, que todos os dias salvam vidas”, disse o prefeito Marcelo Lima. A entrega oficial da placa que reconhece a certificação será realizada em agosto, durante as comemorações do aniversário da cidade.





