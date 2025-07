Record organiza fila de exibição das próximas novelas turcas

A Record, que não é boba nem nada, claro que não ia passar batido ou deixar no barato o bom desempenho de Força de Mulher, em três temporadas e desde sua estreia em julho do ano passado.

Estava muito na cara que outras viriam depois dela e assim, naturalmente, acontecerá, porque já existe todo um planejamento para a chegada de novas produções turcas.

Agora, para o segundo semestre, será confirmada a estreia de Mother, baseada numa série de televisão japonesa do mesmo nome – Zeynep é uma jovem professora substituta, que, ao saber dos maus-tratos a uma das alunas por parte da família, decide começar uma nova vida e vira mãe adotiva da menina.

E, para o próximo ano, outras duas serão levadas ao ar em momentos diferentes. A primeira, Iludida, é uma adaptação da série de televisão britânica Doctor Foster, que gira em torno de Asya, uma médica respeitada, que começa a suspeitar da infidelidade do seu marido; a outra, Dr Milagre, adaptação da telenovela sul-coreana Good Doctor, com a história de Ali, um jovem com autismo, que foi entregue para adoção pelo seu pai.

