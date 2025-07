Alcaraz supera Fritz em 4 sets e vai buscar 3º título consecutivo em Wimbledon

Carlos Alcaraz vai buscar no domingo seu terceiro título consecutivo em Wimbledon. O tenista número dois do mundo assegurou a vaga na grande final ao superar o americano Taylor Fritz por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7, 6/3 e 7/6 (8/6). Seu adversário será definido ainda nesta sexta-feira (11), no duelo entre o sérvio Novak Djokovic e o italiano Jannik Sinner.

Alcaraz avançou à final ao conter o forte saque de Fritz (19 aces), um dos candidatos ao título. O número cinco do mundo vinha de dois títulos na grama e sólidas performances em sua trajetória em Wimbledon. O espanhol, no entanto, foi mais consistente ao longo da partida e soberano nos pontos decisivos, principalmente no tie-break do quarto set.

Atual bicampeão, ele vai disputar sua sexta final de Grand Slam na carreira. Até agora, seu aproveitamento em finais deste nível é de 100%, com cinco títulos em cinco decisões. A última delas aconteceu há cerca de um mês, em Roland Garros, numa virada épica sobre Sinner, atual número 1 do mundo e poderá ser novamente seu adversário.

A vaga em sua segunda final consecutiva de Grand Slam confirma o grande momento vivido por Alcaraz. Ele soma 24 vitórias consecutivas no ano. No total, são 48 triunfos e apenas cinco derrotas em 2025, incluindo cinco troféus. Em Wimbledon, já acumula 20 vitórias consecutivas.

Com 22 anos e 69 dias, o espanhol se tornou o quarto tenista da Era Aberta, iniciada em 1968, a alcançar três finais de Wimbledon com 22 anos ou menos. Está atrás apenas do alemão Boris Becker (dono de cinco finais com esta idade), do compatriota Rafael Nadal e de Bjorn Borg (ambos com três) - o sueco, por coincidência, acompanhou a vitória de Alcaraz das tribunas da Quadra Central, nesta sexta.

A primeira semifinal masculina deste ano começou com Alcaraz impondo seu favoritismo sem rodeios. O bicampeão quebrou logo o primeiro saque do americano, abriu 2/0 e indicou que a partida poderia ser um "passeio". Fritz não conseguiu sequer ameaçar o serviço do espanhol ao longo do primeiro set.

O cenário, contudo, mudou após Alcaraz fechar a parcial inicial. A segunda foi marcada pelo equilíbrio. O americano mostrava o poder do seu saque, tão reconhecido nas partidas anteriores em Wimbledon. Passou a disparar aces e registrou 93% de eficiência com seu primeiro serviço.

Neste ritmo, aproveitou chance incrível concedida por Alcaraz no 12º game. Fritz abriu 0/40, converteu seu primeiro break point na partida e fechou o set, empatando o confronto.

Alcaraz não desanimou após os erros em série e começou a terceira parcial com quebra de saque. Impondo forte ritmo, o espanhol obteve nova quebra e encaminhou o set com certa facilidade. Fritz, abatido, não ameaçou o serviço do adversário em nenhum momento da parcial.

O quarto set retomou o duelo parelho. Alcaraz tentava ameaçar os games de saque do americano, que respondia com aces. O ritmo se manteve assim, sem quebras, até um imprevisível tie-break. O favorito abriu 4/1, mas levou a virada para 6/4. Fritz, então, desperdiçou dois sets points e permitiu a reviravolta no marcador. Alcaraz aproveitou seu primeiro match point e confirmou o triunfo em 2h49min.

