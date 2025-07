Gilberto Gil é destaque no NYT com turnê de despedida Tempo Rei

A turnê Tempo Rei, com a qual Gilberto Gil se despede dos palcos após mais de seis décadas de carreira, continua a comover plateias e a conquistar reconhecimento internacional. Desta vez, o baiano foi celebrado em uma reportagem especial publicada pelo The New York Times, um dos veículos mais prestigiados do jornalismo global.



Na matéria assinada pela jornalista Jill Langlois, publicada na edição de quarta-feira (10), o artista é retratado como um símbolo de longevidade e profundidade musical. O título, “Gilberto Gil Steps Away From the Stage, Vowing ‘My Music Will Continue’” (“Gilberto Gil se afasta dos palcos prometendo: ‘minha música continuará’”), resume a essência do momento: uma despedida física, mas não artística.



Langlois conversou com Gil por vídeo e também acompanhou, ao vivo, a apresentação realizada no Allianz Parque, em São Paulo, em abril. “Mesmo quando Gilberto Gil esteve no palco em São Paulo, durante sua turnê de despedida, foi a eloquência de suas palavras e as memórias que sua música evocava que cativaram 50 mil fãs”, escreveu a repórter, impressionada com a força emocional do show.



Ao jornal norte-americano, Gil explicou o significado de sua despedida: “As classificações de 'última turnê', 'último capítulo', 'fim de carreira' são todas válidas. Estou essencialmente em uma excursão que encerrará um ciclo que durou mais de 60 anos”, declarou. Apesar da saída dos palcos, o cantor enfatizou que a decisão não representa um afastamento da música em si: “É uma forma de se reconectar com ela”.



Realizada pela 30e em parceria com a Gege Produções Artísticas, a Tempo Rei passou por cidades como Salvador, Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Curitiba — todas com ingressos esgotados em múltiplas datas. A turnê ainda seguirá até novembro, com apresentações marcadas em Belém, Porto Alegre, Fortaleza e Recife, algumas delas com sessões extras já confirmadas.