Atletas de Mauá se preparam para Sul-Americano de Basquete

Os atletas da AMAB (Associação Mauaense dos Amigos do Basquete) receberam, nesta quinta-feira (10), os uniformes que serão usados na Copa Sul-Americana da modalidade, marcada para acontecer entre os dias 13 e 26 de julho, em Santa Rita do Sapucaí (MG). A cerimônia, realizada no Ginásio Celso Daniel, contou com a presença do prefeito Marcelo Oliveira (PT) e marcou também o início das comemorações pelos 15 anos da entidade.

LEIA MAIS: Terceira etapa do Basquete Paulista 3x3 consagra novos campeões

Mauá será representada por 140 jovens nas categorias de base do torneio, que reunirá cerca de 1.800 atletas e 110 equipes de vários estados do Brasil, além de delegações da Argentina, Chile e Uruguai. Ao todo, serão disputados 395 jogos em cinco quadras.



Durante a entrega dos kits, o prefeito elogiou o comprometimento dos atletas e destacou o papel transformador do esporte. “Ver esses meninos e meninas disciplinados, com espírito de equipe e respeito ao próximo, já é nossa maior conquista. Independentemente do resultado em quadra, Mauá tem orgulho de cada um de vocês”, afirmou.



A AMAB mantém um convênio de cooperação técnica com a Prefeitura e atende gratuitamente 580 jovens — sendo 140 em nível competitivo e 440 em projetos de iniciação esportiva.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcio Bertucci, também deixou uma mensagem de incentivo. “O importante é dar o melhor de si e levar para a vida os aprendizados que o esporte proporciona.”



Além do prefeito, participaram do evento a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Fernanda Oliveira, familiares dos atletas e representantes da equipe técnica. Após a cerimônia, os convidados participaram de uma confraternização para celebrar o momento.