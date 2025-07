Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 11 de julho de 2025

Doação de sangue

O Diário sempre nos informa, nos propõe e nos sugere reflexão para que nós, setecidadenses, façamos um dos atos maiores do amor incondicional, que é o de doarmos sangue. Sabemos que uma doação de sangue pode salvar até quatro vidas e isso sem colocar a vida do doador em risco. Nós, que cremos em Deus independentemente da religião que professamos, poderíamos pensar em nos tornarmos doadores. Os líderes de todas as denominações religiosas existentes poderiam se tornar instrumentos de luz dessa nobre e santificada causa, que, literalmente, salva vidas.

Cecél Garcia - Santo André





IOF

‘Gleisi espera solução negociada para o IOF em audiência’ (Economia, dia 5). O caderno de Economia do Diário no último sábado informa que o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) saiu da esfera política e foi parar nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que na última sexta-feira, numa só canetada, suspendeu tanto o decreto presidencial, que aumentava o IOF, como o decreto legislativo que derrubou a medida do Executivo, por contrariar os princípios constitucionais. O caderno repercute a fala do presidente Lula, admitindo caminhar para o seu quarto mandato e, mais uma vez reclama da taxa de juros, hoje em 15%. Também somos informados da dívida de US$ 1,2 bilhão (R$ 6,4 bilhões) que Cuba tem com o Brasil, dívida que caminha, a exemplo da Venezuela, para um solene calote, recaindo como sempre nas costas dos brasileiros pagadores de impostos. Infelizmente, não encontramos nenhuma boa notícia. Não se fala de austeridade, de corte de gastos. Um governo que pensa em gastar e cobrar mais e mais impostos, tanto que o o ministro da Economia é conhecido como ‘Taxadde’. Mas como sou um otimista nato, creio que em breve vamos nos livrar dos poderes Legislativo e Executivo, isso trará uma enorme economia para o País, pois só teremos que sustentar o poder Judiciário, que assumirá a função dos antigos poderes.

Roberto Canavezzi - São Caetano





Combustível

O governo pode aumentar o percentual de mistura nos combustíveis, porém, deveria permitir aos postos oferecer a opção do puro. Hospitais usam geradores e precisam de óleo diesel puro. Operadores que usam motosserras necessitam de gasolina pura. Justo e democrático é permitir ao consumidor escolher e pagar por aquilo que precisa consumir.

Daniel Marques - Virginópolis (MG)





Guilherme Boulos

“Boulos cobra da esquerda que coloque o ‘pé no barro’ para recuperar prestígio de Lula junto aos brasileiros” (Primeira Página, dia 8). Nem precisa disto porque a esquerda já está com o pé na lama faz tempo. É só lembrar do Mensalão, Petrolão e agora do Descontão do INSS, escândalos do PT.

Walmir Ciosani - São Bernardo

Tarifaço

Noticiar como “suposto golpe” a taxação dos EUA é uma piada e percebemos o medo da própria mídia escrita, como esse jornal. Sabemos que não houve nenhum golpe; trata-se de narrativa da quadrilha que persiste nesta Nação para que a direita não retorne ao governo. Dessa forma, seria mais inteligente informar como “golpe tabajara”. Lamento como pode esse desgoverno deixar o País nesta situação ridícula perante o mundo. Infelizmente quem pagará por esses absurdos não são somente quem fez o “L” e sim toda a população. Triste.

José Galdino M. Neto - Santo André

Mundial de Clubes

‘Com lei do ex, Chelsea bate Flu e se torna o 1º finalista’ (Esportes, dia 9). Ao ser desclassificado, o Fluminense caiu de pé e os brasileiros podem se orgulhar de terem um brasileiro que até então jogava no Fluminense. João Pedro foi vendido ao Chelsea e somente os dois gols que fez já pagam o investimento. O Fluminense venceu, mas não levou. O que fica para os brasileiros é que na próxima Copa do Mundo João Pedro estará entre nós. Esperamos que jogue como está jogando agora. Parabéns, menino de Xerém!

Izabel Avallone - Capital