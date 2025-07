CBF efetiva Cristiano Nunes e seleção brasileira de Ancelotti terá dois preparadores físicos

A comissão técnica de Carlo Ancelotti na seleção brasileira ganhou um novo integrante. O preparador físico Cristiano Nunes, que esteve com a esquadra nacional nos jogos contra Equador e Paraguai em junho, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, foi efetivado no cargo.

"Cristiano Nunes é o novo preparador físico da seleção brasileira. Convocado em junho para integrar a comissão técnica de Carlo Ancelotti nos jogos das Eliminatórias do Mundial de 2026, ele agora passa a integrar o quadro fixo da CBF", informou a entidade.

Com experiência de ter passado por diversos clubes importantes do País, casos de Flamengo, Fluminense, Internacional e Atlético-MG, além de aventuras por Oriente Médio e Japão, o profissional dividirá as funções com Mino Fulco, que veio à seleção brasileira com o sogro Ancelotti.

"A minha chegada à seleção principal é uma realização profissional imensurável. São mais de 30 anos de carreira e esta oportunidade chegou no melhor momento da minha trajetória como preparador físico de futebol", disse Cristiano.

O novo preparador físico agradeceu a oportunidade e mostrou-se honrado. "Agradeço ao presidente Samir Xaud, ao coordenador de seleções, Rodrigo Caetano, ao treinador Carlo Ancelotti e todos os meus colegas de comissão técnica, pela recepção e confiança em meu trabalho. Servirei a nossa seleção com muito orgulho e profissionalismo", declarou.

Celso Rezende era o preparador físico com Dorival Júnior, mas acabou perdendo o emprego na demissão do comandante, em março. Depois de trabalhar de maneira interina em junho, Cristiano Nunes iniciará sua fase como contratado da seleção na rodada final das Eliminatórias, diante do Chile, no Maracanã, dia 4 de setembro, e na visita à Bolívia, dia 9.