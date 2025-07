Hospital Estadual Mário Covas promove primeiro simpósio sobre controle de infecção hospitalar

O Hospital Estadual Mário Covas (HEMC), em Santo André, realizará no dia 15 de julho o 1º Simpósio SCIH - Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, um evento que promete marcar o calendário de capacitação dos profissionais da área da saúde na região do Grande ABC.

Com atividades das 8h às 16h no anfiteatro do hospital, o Simpósio SCIH tem como objetivo promover o conhecimento sobre novas tecnologias e recomendações dos principais eixos de estudo relacionados ao controle de infecção hospitalar. A iniciativa é da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do HEMC, que organizou um programa abrangente voltado para a atualização profissional.

A entrada é gratuita e o evento destina-se a profissionais da Saúde na área hospitalar, médicos residentes de todas as especialidades e acadêmicos de cursos da Saúde, assim como profissionais que atuam em consultórios, ambulatórios médicos, clínicas de reabilitação e vacinação. As inscrições podem ser realizadas através de um formulário disponível no link https://tinyurl.com/scih-hemc-2025. As vagas são limitadas.

PROGRAMAÇÃO

A programação científica contará com especialistas que abordarão temas fundamentais para o controle de infecções hospitalares. A abertura estará sob responsabilidade da Dra. Andreia Maruzo Perejão, médica infectologista responsável pelo Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) do HEMC, que falará sobre "Vacinas e sua importância no controle das infecções hospitalares".

Na sequência, o Dr. Marcelo Schmidt Navarro, ortopedista e professor do Centro Universitário FMABC, apresentará estratégias para a prevenção de infecção de sítio cirúrgico no paciente ortopédico em hospitais de ensino públicos. A manhã será encerrada com palestra da coordenadora do curso de Enfermagem do Centro Universitário FMABC, Profa. Simone Garcia Lopes, que abordará o "Monitoramento seguro dos processos em CME no reprocessamento de materiais".

O período da tarde reserva outras discussões sobre desafios contemporâneos do controle de infecção. Jara Loureiro, enfermeira especialista do SCIH no Hospital Nove de Julho, tratará das "Controvérsias sobre as precauções especiais". Em seguida, o Dr. Durval Alex Gomes e Costa, infectologista do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Heliópolis e do Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário apresentará situações desafiadoras para o SCIH, focando na identificação e controle de surtos causados por bactérias e fungos resistentes.

O encerramento ficará por conta do Dr. Leonardo Bianchi, cardiologista e coordenador de operações das UTIs Cardiológica e UTIs gerais do HEMC, que abordará o tema: “Do paciente à equipe multiprofissional – prevenção de infecção de corrente sanguínea, papéis e responsabilidades”.

Além das palestras, o evento contará com uma feira tecnológica que funcionará das 10h às 15h na Sala 3 do 5º andar. O espaço foi pensado para apresentar as últimas inovações tecnológicas e soluções na área da saúde, promovendo a troca de conhecimentos e a atualização profissional dos participantes.

SERVIÇO:

Iº SIMPÓSIO SCIH DO HEMC

Data: 15 de julho (terça-feira).

Horário: das 8h às 16h.

Local: Hospital Estadual Mário Covas (Rua Dr. Henrique Calderazzo, 321, Paraíso - Santo André/SP). Entrada pela Diretoria (4º andar).

Inscrições: Gratuitas pelo https://tinyurl.com/scih-hemc-2025. Vagas limitadas.