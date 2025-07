Wagner Moura entra no radar do Emmy com atuação em série internacional

Ele figura como um dos nomes 'na rabeira' da lista final de apostas da publicação para a categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie, Antologia ou Filme para TV

Natasha Werneck

11/07/2025 | 08:42

